Javier Aguirre: ''Siento que es mi despedida del Leganés"

Aunque no tiene confirmado nada, el Vasco dejó pocas esperanzas de mantenerse con los Pepineros.

Pese a luchar hasta el último minuto, terminó perdiendo la categoría, pues empató 2-2 contra el Real Madrid y tendrá que jugar la próxima temporada en la Segunda División.

Al finalizar el compromiso, Javier Aguirre platicó con Movistar, hablando sobre qué sucederá con él para el futuro: "Creo que es mi despedida del Leganés. No fui capaz, de sacar un punto más o dos de hoy y ya está. Cuando uno no es capaz de cumplir el objetivo es normal que prescindan de mí, no me han dicho nada.. es tiempo de reflexión", aseguró el mexicano.

Igualmente, el Vasco se confirmó como culpable en la pérdida de categoría Pepinera: "El entrenador es el máximo responsable, intenté sumar puntos, recomponer después de ausencias importantes. Conseguimos meternos, hasta hace nada estábamos muertos.. pero llegamos con más probabilidades hoy", dijo dolido.

Más equipos

Leganés tuvo un cierre de campaña sumamente destacado, sacándole el triunfo a rivales complicados como , Athletic de Bilbao y , además de complicar al en la última jornada del campeonato.