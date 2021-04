Jaume Ferrer: “Laporta y Messi se respetan, estamos en una buena vía”

El exvicepresidente del Barça cree que llegarán a un acuerdo y que el argentino seguirá vistiendo de blaugrana

Jaume Ferrer fue vicepresidente del Barça entre 2003 y 2010. Apoyó a Joan Laporta desde el primer hasta el último día e, incluso, el actual presidente del club le nombró candidato continuísta en las elecciones de 2010. Los estatutos del Barça impiden que un presidente repita un tercer mandato consecutivo, con lo cuál Laporta no podía presentarse (ya había sido proclamado en 2003 y 2006). El abogado escogió a Ferrer, pero su delfín terminó último en las urnas por detrás de Sandro Rosell (ganador), Agustí Benedito y Marc Ingla. Un mes después del regreso de Laporta al club, Jaume Ferrer atiende a Goal desde Gabón, su actual lugar de residencia.

¿Qué está haciendo Jaume Ferrer en Gabón?

Pues después de las elecciones de 2010 me vine a Gabón a trabajar. Me pidieron crear estructuras de fútbol más profesionales. Sobre todo una liga gabonesa profesional para que ayudara a la selección a tener más jugadores, porque todos juegan en Europa. Me vine por tres meses Esas épocas eran buenas, la economía iba muy bien hasta que en 2014 el petróleo cayó. Gabón es un país productor, entraron en crisis y el dinero que destinaban al fútbol no podía ser el mismo. Pero en lugar de irme, me dijeron que hiciera otras cosas y todavía estoy aquí. En 2015 también me pidieron que les hiciese una metodología de trabajo para los Ministerios y para el desarrollo estratégico del país que les hiciera no depender solamente del petróleo. Y ya llevo diez años allí.

¿Como vino a Gabón, quién le contrató?

Pues Samuel Eto’o recomendó mi nombre al presidente del Estado. Habló de mi porque yo tenía una empresa de consultoría relacionada con turismo y ocio, y dentro del ocio había la parte deportiva. Vine a verles, les hice un estudio y me pidieron que me quedase a aplicarlo. Eto’o estaba ya en el Inter de Milán, pero nos conocíamos de la época en el Barça, cuando yo era directivo.

Laporta venía de ganar el sextete y la Liga 2009/10. ¿Qué pasó en las elecciones de 2010 para que usted quedase último?

Pasaron muchas cosas. Sandro Rosell llevaba mucho tiempo haciendo campaña electoral, pero además desde el primer momento que se fue de la junta directiva en 2005 tuvo el apoyo de los principales medios. Eso le ayudó. Pero nosotros, como junta, nos dividimos. No tuvimos claro quién debía ser el continuísta. De los cuatro que nos presentábamos, tres éramos de la misma junta. Rosell también, pero los otros llegamos casi al final todos. El socio esto no lo entendió, Rosell hizo una buena campaña y ganó. Yo lo hice muy mal.

¿Por qué cree que lo hizo muy mal?

Si ves los resultados, fui el que menos votos sacó. Estoy contento porque saqué casi 7.000 votos, es mucha gente y estaré siempre agradecido, pero fue una lástima porque no sirvió para nada. De hecho, es la clave, no conseguí convencer a la gran mayoría de socios. También te digo que estoy convencido de que si hubiese ganado las elecciones las cosas le hubieran ido muy bien al Barça. Lástima que esto no se podrá probar nunca.

¿Cree que después de las elecciones le empezó a ir mal?

El Barça desde 2010 hasta hoy ha tenido una evolución hacia atrás. En muchas cosas. Sobre todo con los acontecimientos que han sucedido últimamente en la gestión de Bartomeu, que veremos si se acaban probando. Tampoco se ha sabido hacer el cambio al equipo. No ha sido un problema de jugadores, porque todos son muy buenos, pero hay algo que no ha funcionado, que no ha motivado a los futbolistas como antes. La gente que está ahora en el club debe analizarlo para no volver a caer en los mismos errores.

¿Rosell tenía ganadas las elecciones desde la moción de censura de 2008?

Hoy lo creo. En aquel momento no lo creí. Si lo hubiese creído hubiera hecho las cosas muy diferentes para las elecciones. Él hizo bien la campaña, en el uno contra uno es muy fuerte, pero tenía los medios a favor al 100%. Recuerdo incluso que, el día antes de las elecciones, un medio nos convocó a los cuatro porque quería hacer una foto conjunta. Yo les hice la broma de si hacía falta que me pusiera en la foto, porque durante la campaña no existí para ese diario, uno de los más importantes de Barcelona y de España. En este sentido, Rosell tuvo toda la colaboración de los medios.

¿Les desgastó a ustedes esa moción?

Creo que no. Al final, si sumamos los votos de Benedito, Ingla y yo son un 40%. Rosell sacó el 60%. Creo que ese 40% ya existía antes de la moción. Seguro que algo influyó, pero no creo que fuese clave. De hecho, con los resultados que tuvimos después de la moción, con el triplete y luego el sextete, teníamos la suficiente garantía y margen porque cualquier candidato continuísta de Laporta lograse ganar las elecciones. El socio no lo entendió así y votó a Rosell.

¿Sigue en contacto con su junta? ¿Y con Laporta?

Con Laporta no demasiado, pero con otros miembros de la junta sí.

¿Qué le parece que se haya vuelto a presentar?

Me parece perfecto, creo que es lo que necesita el Barça en estos momentos. Le hace falta un presidente como Laporta, a nivel institucional y a nivel deportivo. En estos dos puntos es clave que un presidente con la personalidad de Laporta esté al frente. A partir de ahí, desearle mucha suerte porque tiene mucho trabajo que hacer. Y estoy convencido de que lo hará muy bien.

¿Era necesario que volviese Laporta en estos momentos?

¿Y por qué no? Si en el 2010 se hubiese podido presentar, hubiese ganado y las cosas habrían sido distintas. Laporta lleva al Barça en el corazón. En este sentido, es una de las mejores personas para estar al frente. Tiene la suficiente personalidad para defender al club mejor que nadie. Pero veremos el trabajo que harán, no solamente él sino también toda la gente en la que se ha apoyado. Hay que ver las decisiones. El problema deportivo existe y hay que solucionarlo.

También hay un problema económico grave.

No lo conozco exactamente, pero el Barça es un gran club. Recuerdo que en el 2003 también había un grave problema económico y lo solucionamos. Era dramático porque facturábamos la mitad de lo que gastábamos y había clubes que facturaban el doble, como el Real Madrid o el Manchester United. Nosotros queríamos ser como ellos. Y entonces no había pandemia, que creo que cuando termine todo se arreglará. Hay una crisis, pero el Barça factura más que cualquier otro club. Hay que trabajar mucho, pero no veo tan complicadas las decisiones económicas como las deportivas.

¿Por qué al final no se levantaron las alfombras en 2003?

Creo que se levantaron todas las alfombras que pudimos. Hicimos la Due Dilligence, salieron cosas que llevamos al juez y pedimos incluso que el pago a un jugador no se hiciese a través de un país externo, como estaba firmado. Pero el juez no lo permitió, nos dijo que teníamos que pagarlo. Nosotros intuíamos que detrás había cosas, pero no pudimos hacer más. Ni yo ni Laporta nos callamos nada. Ahora bien, no había tanto como la gente se esperaba, solo mala gestión.

¿Qué jugador era?

No me acuerdo, pero creo que era un jugador argentino.

¿Cree que Laporta actuará igual que en 2003?

Estoy seguro de que si ve algo ilegal lo llevará a la justicia.

¿Laporta ha cambiado? ¿Le ve diferente que hace 15 años?

No lo sé, no lo he tratado últimamente. Pero las personas tampoco cambian tanto. Depende del momento y de como le cojas. Laporta tiene momentos como todos, y más con la presión que tienes siendo presidente del Barça, pero creo que los años ayudan a tomarse las cosas más relajadamente. Es la persona ideal para gestionar el club en estos momentos.

¿Su carácter de hoy, más calmado y menos explosivo, es lo que más le conviene al Barça?

Dependerá del momento. Por eso hace falta Laporta, porque en los momentos en los que haga falta que explote, explotará. Lo hará para defender al Barça. Lo que no podemos hacer es dejar que nos pasen por encima y no decirlo. Laporta lo sabe decir y lo dirá. A veces hace daño, pero se tiene que hacer.

¿Una de esas cosas que hacen daño puede ser una rebaja de contrato de Messi?

Laporta hará lo mejor para el club y, si lo mejor es que Messi se baje el sueldo, por descontado que se lo dirá. Messi ama mucho al club y él también hará lo mejor, tanto para él como para el Barça. Se juntan dos personas que se respetan mucho. Laporta respeta a Messi y Messi respeta a Laporta. Estamos en una buena vía para llegar a un acuerdo.

¿Qué cree que pasará?

Esto es hacer ciencia-ficción, pero creo que llegarán a un acuerdo y que Messi seguirá. Por lo menos es lo que deseo yo.

¿Qué le parece que haya entrado gente en la directiva por el hecho de haber avalado muchos millones?

No creo que solamente sea porque han avalado. También será porque es gente válida, porque son barcelonistas y porque tienen historia en el club. Ya sabes que para ser directivo tienes que tener una antigüedad de cinco años. En este sentido, hay más de una cosa que les hace buenos para ser directivos. El problema aquí está en el aval. Un aval de 120 millones es una locura. Los legisladores y los parlamentos españoles se lo tienen que volver a pensar. Es imposible que alguien pueda avalar estas cantidades. Son 7 millones de euros por directivo. ¿Cuantos socios tienen 7 millones? Está desfasada la norma, sobre todo en clubes como el Barça y el Real Madrid. Mira el ejemplo del Madrid, nadie ha podido presentar un aval de 120 millones y Florentino repite sin elecciones. Para mi se tiene que cambiar y encontrar otro sistema.

¿Le han llamado para volver?

No, nadie me ha preguntado.

¿Y volvería? ¿Le gustaría ser directivo de nuevo?

El Barça es mi pasión. Me lo han preguntado antes y he dicho siempre que esta experiencia ya la he pasado. Y ahora digo lo mismo. Ya he estado y además me he presentado a presidente y el socio no quiso. Ya he cumplido mi etapa. Ser directivo del Barça siempre lo quieres ser, desde pequeño. Es algo que no se pierde. Pero es verdad que no tengo la misma presión ahora que antes, aunque pasé unos años buenísimos en la junta, no recuerdo nada malo.

Hay directivos de la época de 2003-2010 que piensan lo mismo, que no volverían. Pero hay otros que sí han vuelto, como Elena Fort, nueva vicepresidenta. ¿La evolución la lleva a ser candidata a la presidencia?

Si se presenta algún día te aseguro que la votaré. No sé qué interés tiene, pero te puedo asegurar que tiene todas las capacidades para ser una gran vicepresidenta. Luego ya veremos. Lo tiene todo a favor para poderlo ser. Ahora tiene que hacer su trabajo, dejar a Laporta que sea quién lleve las riendas y ayudarle.

De hecho, Laporta dijo que Fort sería la primera presidenta de la historia del Barça.

Pues, ¿por qué no? Si se presenta la voto seguro, lo repito. A parte de buena persona es responsable, profesional, con el nivel de humildad necesario pero también con el nivel de orgullo que hace falta. Es ideal y celebro que Jan la haya recuperado.

¿Y si lo contrastamos con el resto de directivas mujeres? No hay ninguna más.

Sí, es cierto. Es un tema a mejorar. Hay que ver el compromiso también de las mujeres en la gestión del club. No lo encuentras igual que en los hombres, por lo menos hasta ahora. Ya me gustaría que hubiera más mujeres, necesitaríamos como mínimo la mitad más una para que funcionase mejor. Pero es complicado. En mi época buscamos hacer un equipo con mujeres potentes pero no las encuentras, cuesta mucho. Lo ven diferente, supongo. No sé si es un tema de responsabilidad económica, porque entre la campaña y el aval te gastas mucho dinero. En este sentido, los hombres somos un poco más lanzados, a lo mejor buscamos la épica personal.