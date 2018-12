Jarlan Barrera y el novelón del mercado: ¿Quién lo representa?

Al parecer la novela del jugador suma un nuevo capítulo, con la aclaración de quiénes son su representantes.

Cuando se pensaba que el futuro de Jarlan Barrera por fin estaba definido con su paso a Tigres de México, su destino cambió de rumbo la semana pasada al conocerse que el jugador también se habría comprometido con Rosario Central.

En una nueva página del cluberón del mercado de pases, el 10 ha informado por su cuenta de Twitter que solo tiene ds personas que le representan de manera oficial:

Según la prensa argentina, el 'Canalla' pagó un millón de dólares para hacerse con los servicios del mediocampista samario, figura de Junior en la presente temporada.

Tigres reaccionó ante la noticia y envió una misiva a Central en la que detalla las condiciones contractuales de Barrera, asegurando que el jugador firmó con ellos desde agosto y que el acuerdo entra en vigencia a partir de enero de 2019.

Ante el interés de Rosario Central por fichar a Jarlan Barrera, Tigres le mandó una carta al "Canalla" donde afirma que el colombiano ya firmó contrato con la institución mexicana. Vía @TyCSports pic.twitter.com/LrctXWXoaN — César Luis Merlo (@CLMerlo) 12 de diciembre de 2018

Al parecer, las negociaciones se llevaron a cabo por dos agentes diferentes. La respuesta del jugador no se hizo esperar y también le envió una carta al equipo mexicano indicando que si bien hubo contactos con los representantes Miguel Ángel Guerrero y Alessandro Monfrecola desde agosto, él no ha firmado ningún documento vinculante con Tigres.

Jarlan asegura inclusive que en los borradores de contrato tipo que traían los representantes, las condiciones económicas no eran favorables e incluían la firma de un doble contrato para el pago del salario por medio de un contrato de imagen. En México esta práctica se considera evasión de impuestos, situación que recalca el jugador y que por supuesto no aceptaría de ninguna manera pues lo comprometería seriamente.

Jarlan Barrera le envió esta nota a #Tigres donde niega haber firmado con el club mexicano. El colombiano es pretendido por Rosario Central. Más detalles, en @superdeportivo pic.twitter.com/fMSSX68TOr — César Luis Merlo (@CLMerlo) 12 de diciembre de 2018

La misiva al presidente de Tigres cierra con la exigencia de Barrera para que "se abstenga inmediatamente de continuar comunicándose con mi persona y de seguir acosándome de forma intimidatoria, so pena de perseguir económica y disciplinariamente los perjuicios que ellos irrigue".

Una vez finalizó el partido ante Independiente Medellín en el Atanasio Girardot, que coronó al 'Tiburón' como campeón del fútbol colombiano, Barrera confirmó que se despedía del equipo pero no dio luces sobre a cuál equipo llegaría.

Hoy, en un nuevo capítulo del novelón, Tigres volvió a pronunciarse sobre el caso en voz de su presidente Miguel Ángel Garza: “Ellos (representantes del jugador) vinieron a entregar los documentos oficiales que se firmaron entre ellos y el jugador, y lo están viendo aquí en las oficinas”.

Según Garza, Jarlan termina contrato el 31 de diciembre y sus representantes estarán en Colombia la próxima semana para resolver el asunto con el volante. Tigres hasta el momento no ha tenido comunicación con Barrera: “No, la verdad nosotros, hasta que no termine su contrato con el equipo Junior vamos a esperar, su representante sí puede hacerlo de acuerdo a su contrato y vamos a esperar a la próxima semana”. Indicó que tampoco han hablado con Rosario Central.

Sobre la carta de Jarlan hacia él, el dirigente mexicano aseguró: "En lo personal no he visto ninguna carta, pero sé que están metidas otras personas, allegados, y gente que se ha metido dentro del negocio, que es algo normal en estas cuestiones de futbol, pero bueno, nosotros vamos a seguir los procesos que siempre hemos seguido normales con las gentes que lo representa y así nos trajeron las cartas, los documentos que se tienen firmados, y así seguir el proceso normal” y finalizó diciendo que no se ha contemplado deshacer el negocio.

Se pudo conocer que el samario firmó contrato tanto con Tigres como con Rosario Central, después de una revisión que hicieron peritos caligráficos contratados por los clubes para verificar la autenticidad de la firma en cada documento.

Jarlan tendrá en sus manos la decisión sobre a cuál club irá -inicialmente sería al argentino- pero tanto él como el club elegido, se expondrían a ser demandados por el club rechazado con carácter solidario. El futuro del talentoso volante sigue sin resolverse y el novelón parece que va para largo.