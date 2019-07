James viaja a Madrid para definir su futuro: Napoli y Atlético a la espera

De no darse su traspaso en los próximos días, el colombiano deberá volver a la disciplina del Real Madrid a finales de julio.

James Rodríguez ya está en Madrid. Así lo desveló el periodista Javier Hernández Bonnet en Blu Radio , asegurando que el crack colombiano partió desde Bogotá rumbo a la capital española el domingo en horas de la noche con el único objetivo de definir su futuro.

Un futuro a que a sol de hoy sigue siendo un tiro al aire , pues un día está cerca del , al otro del Atlético y al siguiente incluso se habla de su regreso al , pues de no concretarse su fichaje deberá volver a la disciplina Merengue el próximo 29 de julio.

El artículo sigue a continuación

El viaje a la capital española no significa que James vaya a cerrar su traspaso al Atlético Madrid como lo han hecho ver algunos medios, es una de las posibilidades pero no la única, pues el Napoli sigue en lista de espera e incluso el representante del 10 sigue presionando para que se dé su traspaso a la .

"A veces las negociaciones no llegan a buen puerto. No creo que James sea del Atlético. Napoli y él aún siguen hablando, pero no es la única opción que tenemos en el mercado. Estamos también evaluando muchos otros perfiles, pero a veces la voluntad del jugador cambia todas las cosas. Soy muy apegado a él, lo respeto mucho y espero que venga", afirmó Ancelotti recientemente, dejando claro que no renuncia a tenerlo en el Azzurri.

Por ahora, James estará disfrutando los últimos días de vacaciones en su casa en Madrid, aunque en contacto constante con Jorge Mendes, quien se mueve en todos los frentes para reubicar al futbolista colombiano.