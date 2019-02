James tiene claro el legado de Pekerman:"Cambió la mentalidad de poder ganar siempre"

El 10 de la Tricolor habló de varios temas, entre ellos, su mayor dolor como futbolista.

La temporada para James no ha empezado con la misma fuerza que en años anteriores, donde el cucuteño se ha acostumbrado a ser protagonista habitual del fútbol europeo, sin embargo viene mostrando argumentos para ser titular en el Bayern y se ha venido ganando el respeto de su director técnico, algo que no parecía viable hace algunos meses.

El jugador de la Selección Colombia tuvo una charla con la Revista Caras, en la que habló de varios temas que sirvieron para aclarar varias dudas de sus seguidores.

Acerca de José Pekerman, dijo: “Cuando Colombia salía a un campo, la gente sentía como que 'hoy Colombia gana'. Pékerman cambió la mentalidad de poder ganar siempre. Y ese es su legado: él cambió el ‘chip’ de nuestro fútbol”.

También aclaró de que equipo es hincha de corazón: "No soy hincha de ninguno. Pero sí apoyo mucho a los equipos colombianos cuando van a jugar las copas internacionales (...) Yo no puedo ocultarle a nadie que siempre me gustó el Real Madrid. Fue un equipo que siempre vi y fue el equipo en el que siempre quise estar”.

Dijo que su mayor alegría como futbolista fue cuando debutó con la Tricolor de mayores y sobre su mayor tristeza dijo: “El adiós en las dos Copas del Mundo en las que he estado. En el 2014, al quedar fuera contra Brasil, me puse muy triste. Lloré por todo lo que pasó porque sentí que fuimos metidos atrás por el árbitro, y metidos atrás por el país, por la presión de Brasil como país”.

Al preguntarle por los entrenadores que marcaron su carrera, respondió: "Julio César Falcioni, Carlo Ancelotti y José Pékerman".

Finalmente enumeró a los mejores jugadores colombianos de toda la historia, incluyéndose: "Radamel Falcao García, Carlos “el Pibe” Valderrama, Faustino Asprilla y Arnoldo Iguarán”.