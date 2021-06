James Rodríguez y tres lecciones del Tigre Falcao de las que debe tomar nota

El goleador sigue dando lecciones de unión, respeto y profesionalismo de las que su compañero y amigo puede aprender algo.

Buenos amigos dentro y fuera de la cancha, uno representa la experiencia, mientras que el otro con menos años es puro corazón y ganas, sin embargo en un punto de sus carreras donde a ambos las lesiones y los cambios de equipo les han costado, son varias las lecciones que James Rodríguez, podría aprender de un Radamel Falcao que ya ha pasado por las verdes y las maduras.

Primera lección: No importa el club, importa el fútbol

Para esta generación de oro de Colombia, estar en clubes top muy temprano en sus carreras se ha convertido en casi que una obsesión, sin embargo bien sabe el Tigre que el éxito no es como lo pintan y que, a veces, fichar por el de mayor renombre, solo es un paso más rumbo al fracaso, claro ejemplo fueron sus fichajes por el United y el Chelsea, equipos que le dejaron un vacio futbolístico tremendo.

James parece estar lejos de la vieja encrucijada de volver a uno de los mejores equipos del mundo, pagando el precio de ser un nombre más en la plantilla y en la nómina, lejos de poder ganarse un lugar para brillar y desarrollar el potencial que hace un par de años le convirtió en una de las más grandes promesas del fútbol Mundial.

Sin embargo, perseverar en el Everton, podría rendirle mejores frutos que siquiera pensar en un eventual y tercer retorno al Real Madrid, donde a pesar de contar con el cariño de Ancelotti, su etapa ya ha terminado y nada bueno le esperaría ahí.

Segunda lección: La fama es una amante ingrata

Nunca será sencillo para un simple ser humano llegar a los niveles de idolatría que alcanza un futbolista de élite, pues es un hecho comprobado que todo lo que sube, tiene que bajar y Falcao es el botón de muestra más claro que hay de lo anterior, en Madrid, y mientras que el propio Pep Guardiola le proclamaba como el mejor delantero del mundo, lejos estaba de imaginarse que un año más tarde, le cuestionarían en Manchester por algo tan sencillo como comprar una botella de vino.

James es el blanco de una prensa sensacionalista, que ha encontrado en un jugador talentoso, polémico y con una vida social activa, al blanco perfecto para llenar las primeras planas, convirtiendo al mejor jugador de la Copa del Mundo de 2014 en una figura pública poco deseada, falta de compromiso y con intereses que están por encima de su profesión y el amor al fútbol. La ingratitud, el paso más cercano al olvido.

Tercera Lección: El trabajo es en equipo, la lucha es personal

Quién puede saber más de levantarse y volver a pelear si no es Radamel Falcao, ese mismo que después de romperse los ligamentos y el alma, rodó y rodó por la anhelada Premier League, en medio de apelativos de todo tipo por cobrar mucho y no jugar nada, ese que entendió que no se trataba del amor de los demás, sino del amor propio, el mismo que ahora sorprende con el Galatasaray, a pesar de las lesiones, porque aprendió las lecciones y ahora sabe algo que los demás ignoran. La lucha, al igual que la gloria es personal e intransferible.

James ha levantado la polémica en las últimas semanas al reaccionar con volatilidad ante el no llamado por parte de Reinaldo Rueda, basándose en el deseo de figurar y estar en la que considera su casa, pues para nadie es un secreto que la Selección es el refugio en el que James siempre se reencuentra con su mejor versión.

Un comunicado y una declaración pública en la que manifiesta que le 'faltaron al respeto' distan bastante de la actitud de su compatriota y buen amigo Falcao, quien no ha parado de apoyar a sus compañeros y cuerpo técnico, a pesar de tampoco ser tenido en cuenta por problemas físicos,

¡El mensaje de apoyo de @Falcao para la @FCFSeleccionCol! 🇨🇴



El Tigre 🐯 no estará con su Selección en esta #CopaAmerica, pero no por eso dejará de apoyar a su equipo ❤️⚽👏🏻 pic.twitter.com/q29ZY8WYLL — Goal en español (@Goal_en_espanol) June 13, 2021

Esta situación, sumada a los buenos resultados que ha tenido la Tricolor han puesto a James en el ojo del huracán, ganándose la antipatía de un sector de la hinchada que le repudia su actitud, tal vez porque no ha aprendido las lecciones o porque su ímpetu y su orgullo le impiden hacerlo, sin embargo hay peleas en las que es más sabio saber cuándo deponer las armas y vivir un día más para seguir luchando. A James lo espera la Selección y seguramente volverá y vestirá sus colores, pero por ahora vale la pena detenerse, observar, procesar y crecer.