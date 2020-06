James Rodríguez vuelve a apuntar contra el Real Madrid: "Este año estoy aquí por las circunstancias, no porque quise"

El volante colombiano sigue dando de qué hablar con sus declaraciones por todo el momento que está viviendo con Zidane en el Blanco.

James sigue encendido. A las declaraciones que entregó a Gol Caracol donde aseguró que el Real Madrid no lo dejó marchar a otro equipo español en el pasado mercado de fichajes y manifestar que no sabe por qué no cuenta para Zidane, sumó una entrevista con el ex internacional inglés del , Rio Ferdinand.

En The Locker Room, Rodríguez fue preguntado por todo su proceso profesional, desde su debut a los 14 años en el hasta su llegada a Europa con Porto y Mónaco. Por supuesto, también habló de la Selección , el Mundial de 2014 y la opción que tuvo para llegar al Manchester United, club para el que Ferdinand opinó que hubiese sido ideal para el '10' por sus características.

"Hubo charlas. El representante tiene muy buena relación con el club. Como todo club grande uno sueña siempre llegar allá, el Manchester es un club que yo vi siempre desde muy niño y todos esos equipos que estaba Rio, Giggs, Scholes... Y bueno, ¿por qué no? Ese año poder llegar allí, pero bueno, no se dio. Creo yo que tenía que ir a un club que no era mucho más grandes y fui a justo antes de la Copa Mundo y el pensamiento mio era hacer una buena Copa Mundo, hacer goles, estar en un buen nivel y ahí poder ir a un club grande y se dio lo del ", dijo.

Entrando en el espinoso tema del Real Madrid, el colombiano también habló de lo que fue su llegada, el exitoso inicio del proceso con Carlo Ancelotti y la venida a menos con Rafa Benítez y Zinedine Zidane: "El Real Madrid siempre fue un sueño grande que tuve. Llego con jugadores muy buenos, llego con una presión extra por hacer una Copa del Mundo buena. Di con un técnico súper top: Ancelotti. Sabe mucho, sabe cómo manejar grupos y tuve total confianza de él, hice un año espectacular. Fue un año top. Con Rafa Benítez estuve poco tiempo porque a los cuatro meses ya estaba afuera y con Zidane, la primera parte jugué poco porque cuando tú ganas cosas con unos jugadores, tú ya confías en ellos. Fue algo que pasó con él. De los tres técnicos aprendí cosas buenas y malas".

Al momento de hablar sobre su momento actual en la Casa Blanca, no dudó en volver a dejar claro su inconformismo, no solo por jugar poco, sino por el fichaje frustrado al , versión que fue confirmada por su padrastro en otra entrevista reciente: "Con este último Zidane he jugado poco. Quisiera haberme ido con los últimos tres años aquí, pero este año me quedé y cuento lo que pasó: en el verano pasado tenía una muy buena oferta de un club, que no quiero decir nombre, pero tenía para ir porque sabía que no iba a jugar mucho aquí. Tenía para ir a este club y no me han dejado ir por distintos temas. Prácticamente este año estoy aquí porque las circunstancias se dieron, no porque quise, porque sabía que no iba a poder jugar mucho. Pero bueno, aquí estoy aprendiendo cada día y esperemos que en el futuro pueda jugar más".

En la última parte del diálogo, James dio varias opiniones sobre lo monótono que se está haciendo el fútbol actual, así como la importancia en el juego del volante tipo '10', que poco a poco se ha ido perdiendo en medio de tácticas y jugadores más polifuncionales. Sobre el jugador más determinante con el que ha compartido, tampoco tuvo dudas: "Cristiano es el más letal". Y en las preguntas finales, habló de Inisesta, el partido ante Brasil en el Mundial del 2014, entre otros detalles importantes de su carrera.

"Los dos con sus cualidades los hacen ser los mejores. No se pueden comparar, porque cada uno con su talento son súper especiales y ellos dos están en otro mundo", finalizó sobre su preferencia por Messi o CR7.

VIDEO: La entrevista James Rodríguez con Rio Ferdinand