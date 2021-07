James Rodríguez sobre su futuro: "No sé qué va a pasar. Voy a ir a donde me quieran"

El colombiano volvió a dejar en duda su continuidad en Everton, luego de un directo en Twitch donde se le preguntó dónde irá a jugar esta temporada.

A falta de dos semanas para que el Everton de Rafael Benítez debute en la temporada 2021-2022 de la Premier League, la presencia de James Rodríguez con los Toffees sigue siendo materia de rumores y especulaciones.

El nuevo capítulo de la novela se originó en España, luego de que el programa El Chiringuito revelara una supuesta conversación entre el técnico y el jugador colombiano en la cual, el primero le habría manifestado al volante que no contaría con él dentro del equipo.

"No cuento contigo, conmigo no vas a jugar", habrían sido las palabras de Benítez para James en el inicio de la pretemporada, razón por la cual el '10' estaría buscando equipo, pese a que acabó de disputar la Florida Cup con el conjunto inglés.

La estrella cafetera habló sobre esos rumores este viernes, durante un vivo en Twitch, donde sus seguidores le indagaron por su futuro con insistencia. "Me están preguntando mucho que en dónde voy a jugar. No sé la verdad. Es un tema bastante complicado. Vamos a ver qué pasa. No quiero decir sí o no, porque no sé qué va a pasar. Solamente estoy entrenando bien y fuerte", comentó.

Y es que la sentencia de Benítez parece haberse confirmado en Orlando, donde James apenas jugó 45 minutos del partido ante Millonarios y otros 45 minutos en el encuentro frente a Pumas, incluso en una posición poco habitual para él. El cucuteño también fue blanco de algunas críticas por parte del entrenador español referente a su condición física.

"¿Adónde voy a ir? A donde me quieran. Uno tiene que estar donde lo quieren a uno. Si no, bien pueda irse", aseguró Rodríguez al respecto, dejando la puerta abierta para abandonar Liverpool.

"Me falta Italia, sería una opción buena, a futuro no sé si va a pasar. Sería bueno hacer ese récord", agregó James en su directo, pues desde la partida de Carlo Ancelotti al Real Madrid, el Milan ha sido puesto como uno de los posibles destinos del volante.

Por último, volvió a desacartar un reencuentro con Carletto en Madrid: "No, no creo que vuelva al Real Madrid, es un ciclo cerrado, que no se va a volver a repetir. Hay que pensar en el presente y el presente es acá y estoy entrenando duro para estar bien físicamente para lo que viene".