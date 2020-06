James Rodríguez: "El Real Madrid no me dejó ir al club que quería"

El cafetero se sinceró y despejó todo tipo de especulaciones: desde su comportamiento hasta la relación con Zidane y Queiroz.

¿ impidió que James fuera al Atlético? Pues es la interpretación que se le podría dar a las palabras del volante colombiano, entregadas en larga entrevista a Gol Caracol, donde habló de muchos temas sobre su pasado, presente y futuro. Entre ellos, Rodríguez se refirió a lo que pasó una vez terminó su préstamo en Bayern Munich y las ofertas que se rumorearon desde el equipo 'colchonero' así como del .

"Estaré eternamente agradecido al Bayern y sobre todo a Jupp Heynckes que sacó de mí un nivel increíble. es un club top, pero el que no quiso seguir fui yo. Ellos querían hacer el uso de la opción de compra, pero hablé con un dirigente para que no la hicieran porque no me sentía cómodo y no era feliz. Cuando pasa eso en tu vida tienes que tomar decisiones, ellos lo entendieron perfectamente. En ese momento mi decisión fue esa y no me arrepiento", aseguró.

"Después hubo una propuesta muy buena de un equipo español, no me gustaría decir el nombre del equipo, que Real Madrid rechazó. Yo realmente quería que la gente del Madrid se quedara con la imagen que dejé antes de irme al Bayern, porque sabía desde un principio de la temporada que mi rol en el Madrid no iba a ser protagónico. En los primeros entrenamientos en agosto me dejaban afuera en los trabajos tácticos, me sentía incómodo porque nunca había vivido eso. Empecé la pretemporada con el Madrid sin querer, porque pensé que se cerraba antes esta operación con el otro club español. Sinceramente al club que quería ir, no me dejaron. Querían que me fuera a otro equipo", aseveró el goleador del Mundial 2014 y que llegó esa temporada a la casa Blanca desde el Mónaco.

Y al parecer, fue cierto que Carlo Ancelotti lo quiso en su Napoli: "También hubo una oferta de , pero no me convenció porque sentía que no era buena. En su momento mi representante Jorge Mendes me dijo que el Real Madrid lo había llamado, que tenían una propuesta de ; yo le dije que a China no voy por más que ellos (Real Madrid) quieran. No estaba preparado para irme a China porque siento que puedo dar mucho más fútbol en Europa".

El '10' tampoco tuvo titubeos para responder si hoy se quiere quedar en el equipo Blanco: “En el futuro no se sabe lo que va pasar, pero si me dan a elegir escogería un club donde pudiera mostrar mis capacidades y mis condiciones”. Entre esos posibles clubes se han mencionado bastantes, desde el Inter de Miami de David Beckham, hasta el y , pasando por el de su viejo conocido Carletto.

Su relación con Zidane

Se sabe que para el francés, James no tiene un lugar asegurado en el equipo. De hecho ha sido más el tiempo que ha pasado en la suplencia o por fuera de la convocatoria que en cancha con Zizou. Esta situación ha dado pie para diferentes especulaciones, entre ellas una pésima relación con él, algo que James descartó tajantemente: "No hubo nunca ningún problema. Cada entrenador tiene sus gustos. Tenemos una relación normal, de trabajo". También desmintió el supuesto enfado de Zidane con él cuando viajó a por el nacimiento de Samuel, su segundo hijo.

Incluso salió en defensa del campeón del Mundo en 1998 cuando le hablaron sobre las reacciones que su suplencia genera en el país, especialmente en las redes sociales donde el trato para Zidane no es el mejor por parte de algunos aficionados: "No me parece justo que se le falte al respeto a una persona por no poner a jugar a un jugador. No estoy de acuerdo con que se le insulte. ¡Pediría mucho más respeto!".

Su actualidad en el Real Madrid

A la pregunta del por qué cree que no juega, el ex-Porto no tuvo rodeos: "Es buena pregunta, también lo quisiera saber (risas). Como he dicho antes, cuando ganas títulos importantes con jugadores en los que has confiado y cuando tienes la base, es difícil cambiar. También es complicado cuando tu entrenador no te da minutos permanentemente, se hace difícil. Es complejo mostrar tus capacidades teniendo pocos minutos, no puedes hacer todo lo que sabes. Los que están en el mundo del fútbol saben de lo que digo".

Sin embargo James cree que "siempre hay un motivo para luchar" y entiende que el trabajo a su máximo esfuerzo sigue siendo la clave para lograr grandes objetivos al corto, mediano o largo plazo: "Ahora más que nunca quiero demostrarme a mí mismo que puedo seguir en la élite. Cuando me propongo algo lo consigo, esa mentalidad me ha ayudado a llegar donde estoy".

"Soy sincero: quiero estar siempre, soy competitivo. En el Madrid hay jugadores de mucha calidad y sé que con mi talento, y algo de continuidad, podría ayudar al equipo en muchísimas facetas. Pero entiendo que Zidane tenga su base, ha ganado cosas importantes con los jugadores de su confianza", completó sobre lo que siente cuando no es tenido en cuenta, algo que se le hizo recurrente en los últimos ocho meses en juegos por Liga.

"Este momento mi rol no es protagónico. Estoy entrenándome y trabajando para cuando me toque estar, hacerlo bien. También estoy pensando en el futuro, que donde esté tengo que rendir a mi máximo nivel. Me deja tranquilo lo que estoy haciendo, mi trabajo y mi talento no me impiden dejar de soñar".

"Se dicen muchas cosas de mí y casi todas mentiras. Lo que más me incomoda es que se dude de mi profesionalismo, eso no lo acepto. Soy muy profesional, por eso he llegado hasta donde he llegado. Me deja tranquilo que la gente que está al lado mío y ha trabajado conmigo, sabe de lo que hablo. Me cuido como nadie. Entreno en mi día a día muchísimo. Siempre quiero mejorar", concluyó.

Selección Colombia y Queiroz

De James también se dijo el año pasado que le impuso condiciones a Carlos Queiroz para ser convocado a la Selección Colombia, o que en un momento determinado solicitó no ser tenido en cuenta por el portugués en partidos amistosos, para intentar ganarse la confianza de Zidane en el Madrid durante los entrenamientos. Ante esto respondió:

"En su momento quizás pensé que eso iba a mejorar la situación para poder jugar más, pero no fue muy positivo. Mi compromiso con la Selección siempre ha sido 100 por ciento. Quiero ser el mejor siempre y me hace mucha falta jugar con la Selección. Espero poder estar pronto ayudando a la ‘tricolor’".

"Con Carlos siempre se habla, pero nunca dije eso. Él sabe de mi mentalidad y las ganas que tengo de jugar con la Selección. Quiero siempre ayudar y que la Selección esté al máximo nivel. Esa ha sido mi mentalidad siempre, poner en la Selección en lo más alto. Jugar por el pueblo y ponerme esa camiseta amarilla, me eriza la piel. Por eso quiero ser siempre el mejor cuando me convocan".