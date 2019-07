Jafet Soto: "Tenemos que nacionalizar el fútbol de Costa Rica"

El entrenador de Herediano pidió que se reduzca de cuatro a tres el cupo de futbolistas extranjeros en la liga local.

El entrenador de Herediano, Jafet Soto, pidió a los dirigentes del fútbol de que evalúen la posibilidad de reducir de cuatro a tres el cupo de futbolistas extranjeros en la liga local.

"En lugar de pedir que suban los extranjeros, hay que bajarlos a tres... Si nos vienen a vender humo, no permitamos tener más jugadores extranjeros", declaró el técnico, y agregó: "Herediano solo va a tener tres extranjeros, ya no vamos a tener cuatro. No ganamos nada con tener más extranjeros. Tenemos que nacionalizar el fútbol de Costa Rica".

"El que tiene la papa en la mano es don Rodolfo Villalobos, es la FEDEFUTBOL. En los jugadores nacionales ya se están volviendo carísimos. Aquí hay equipos que hacen esfuerzos como Carmelita, como Santos. ¿Cuántos equipos no nos vimos beneficiados de los esfuerzos de Carmelita?", siguió Soto.

Y concluyó: "Yo creo en el jugador nacional, aquí hay material. Que no nos vengan a engañar".