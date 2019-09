Jafet Soto: "Me parece que no hubo esa identidad del técnico con el país"

El entrenador de Herediano opinó acerca de la salida de Gustavo Matosas de la Selección de Costa Rica.

El entrenador de Herediano, Jafet Soto, habló con la prensa después del empate 1-1 de su equipo ante Santos Guápiles y aprovechó la oportunidad para opinar acerca de la salida de Gustavo Matosas de la Selección de .

“Me tocó estar en una selección nacional como asistentes y dirigiendo la su b20 y sub 18, jamás es aburrido, si yo quiero el escudo de Herediano que es mi casa, imagínese lo que sentiría defendiendo un país, lo primero que tiene que haber es identidad, y me parece que no hubo esa identidad del técnico con el país", declaró el DT.

Y agregó: "Por ejemplo yo veía a Jorge Luis Pinto y me sentía orgulloso, aunque fuera colombiano, de verlo cantar el himno nacional, es una llamada de atención, el próximo que llegue tiene que sentir ese escudo y esa bandera tan hermosa”.

Un rato más tarde, Soto afirmó que es hora de pensar en el futuro del equipo nacional. "Ahora no tenemos que preocuparnos por los que se van, si no quieren estar que se vayan, preocupémonos ahora por encontrar al que nos va a dirigir, por buscar el perfil de que sea el ideal. Sigo pensando que aquí hay gente muy capaz, con mucha personalidad para dirigir a una selección nacional", concluyó.