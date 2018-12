Jadon Sancho, la superestrella NxGn del Borussia Dotmund que pone el ejemplo a seguir

Sancho tomó un riesgo al ir a la Bundesliga en 2017 y ha sido recompensado con creces por su valentía.

Hay pocos jugadores en el mundo de fútbol que le darían la espalda a la oportunidad de jugar con Pep Guardiola en el Manchester City, pero Jadon Sancho no es un futbolista cualquiera.

Después de sentirse frustrado por la falta de oportunidades en el primer equipo que se ofrecen en el Etihad, Sancho dio el paso audaz de mudarse al Borussia Dortmund y, después de tener que esperar un tiempo bajo Peter Bosz y Peter Stoger, el joven de 18 años ha estremecido a la Bundesliga, ayudando al BVB a subir a la cima de la máxima categoría de Alemania y dejando a Gareth Southgate sin más remedio que llevarlo a la selección de Inglaterra.

Su decisión de mudarse a Dortmund demostró ser un testimonio de su fuerza de carácter, que se destacó más recientemente por su actuación para la victoria en el Revierderby pocos días después del fallecimiento de su abuela.

Su gol decisivo contra el Schalke 04 elevó su participación en goles durante la temporada a 13, y ahora tiene tantas asistencias en liga como Cristiano Ronaldo y Mesut Ozil combinados.

Su éxito en el Westfalenstadion ha llevado a otras jóvenes estrellas inglesas a ampliar sus horizontes en Alemania. Ademola Lookman y Reiss Nelson han florecido con el RB Leipzig y el Hoffenheim respectivamente, y Sancho espera que más de sus jóvenes compatriotas sigan pronto su estela.

"Creo que puedo ser un ejemplo para las personas que están creciendo", dijo Sancho. "Está bien, solo tengo 18 años, pero la edad es solo un número. Si eres lo suficientemente bueno, ¿por qué no? Especialmente en Inglaterra, los futbolistas no abandonan el país hasta que tienen al menos 22 años.

"Le diría a cualquiera: 'No tengas miedo de seguirme y hacer un movimiento como este. Estás aquí por una razón y es para convertirte en futbolista'.

"Así que cuando llegan tienes que tomar tus oportunidades, de lo contrario no puedes tener éxito. No puedes ser tu mejor versión si no te arriesgas".

Sancho, alguien que toma riesgos fuera del campo, ha promediado dos regates completos y 1.7 pases clave por juego esta temporada, junto con una precisión de pase del 85%. Su impactante naturaleza en el campo de juego ha visto que su valor se ha disparado en un 806% en los últimos tres meses, pasando de 8,77 a 79,44 millones de libras, según el Observatorio de Fútbol CIES.

Sancho ha dado grandes pasos durante 2018 y no parece haber límites en su potencial ilimitado. El entrenador del Dortmund, Lucien Favre, espera que su codiciado atacante alcance niveles más altos a medida que avance su carrera.

"Por supuesto que tiene un gran potencial. Solo tiene 18 años, y ya está jugando con el equipo nacional de Inglaterra", dijo Favre. "A la edad de 18 años, eso es algo especial, no se ve muy a menudo.

"Por supuesto que todavía puede mejorar mucho, eso es bastante normal y lo sabe. Pero ya es muy bueno. Sabe que todavía tiene que mejorar. Simplemente tiene que seguir trabajando duro, seguir trabajando con calma y necesita divertirse mucho".

Si Sancho se divierte en el campo la mitad de lo que ven los fanáticos del Dortmund, 2019 podría ser el año en que el artista nacido en Southwark se establezca entre el círculo de élite de las superestrellas del fútbol.