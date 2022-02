Izquierdoz le contestó a Riquelme: “Si fuéramos inocentes, no estaríamos jugando en Boca”

Luego de la primera victoria de Boca en la Copa de la Liga Profesional 2022, como visitante ante Aldosivi, el capitán Carlos Izquierdoz analizó el partido que ganó su equipo en Mar del Plata, pero también fue consultado por el empate sobre la hora sufrido en el debut como local ante Colón.

En referencia al choque con el Sabalero, el experimentado defensor no coincidió con Juan Román Riquelme, que días atrás se había referido al comportamiento "sano" de los futbolistas xeneizes ante Colón. "Somos un equipo muy bueno, muy inocente, no hacemos tiempo, no cortamos el juego. Somos un equipo muy sano", había dicho el vicepresidente, en ESPN.

“Hace 15 años que juego al fútbol profesional. Si fuera tan inocente o mis compañeros fueran tan inocentes, no estaríamos jugando en la Primera de Boca", contestó el Cali, al ser consultado por las palabras de Román, y agregó: "Está claro que tuvimos una distracción que no tendría que haber pasado, pero de la forma que lo dijo Román no fue así 'tenemos jugadores inocentes'".

"Hay veces que sí hay que utilizar esa famosa ventaja, hacer tiempo, cortar con foul o provocar faltas. Un poco de eso, pero nada. Jugamos así. El gol fueron por distracciones que las tendríamos que haber corregido. Si no nos hubiesen hecho ese gol, nadie habría dicho nada”, completó.