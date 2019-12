Iturralde González a Goal sobre el Clásico: "Raúl y Puyol, los más respetuosos; Xavi no se callaba y Ronaldinho, el más divertido"

El excolegiado recuerdas los Barça-Madrid que pitó con un sinfín de anécdotas y explica cómo se prepara y cómo se vive un partido así.

Eduardo Iturralde González, nacido en Bilbao hace 52 años, ha sido uno de los árbitros más reconocidos del fútbol español y también del panorama internacional. Casi 300 partidos en Primera durante 17 años dan buena cuenta del bagaje del mediático excolegiado que atiende la llamada de Goal para charlar del deporte rey y de sus recuerdos como trencilla.

En actualidad sigue con el gusanillo del fútbol como comentarista en la Cadena SER donde reconoce pasarse 12 horas cada sábado y domingo analizando todo lo que acontece en nuestro fútbol desde el prisma del árbitro.

Hablamos del próximo Clásico entre y para que nos cuente sus recuerdos. Arbitró tres y todos cayeron del lado azulgrana. Casualidades, ya que todos se definieron con holgura y con un Barça superior.

P: ¿Cómo espectador imparcial, hay mucha diferencia entre un Clásico y otro tipo de partidos?

R: Se nota que es un Clásico en la concentración de los jugadores desde el túnel de vestuarios, se les ve más metidos que en otros partidos.

P: ¿Es más difícil arbitrar un Clásico u otro partido?

R: Un Clásico es más fácil de pitar porque hay menos faltas, pero también es cierto que hay más responsabilidad. Respecto a otros te diré que por ejemplo los de un playoff de descenso son muy duros, la tensión por descender es muy dura. La verdad es que cuando estás abajo no eres consciente del espectáculo que estás dirigiendo.

P: ¿Cómo es un día de Clásico?

R: No hay cambios importantes porque se trate de un Clásico. Uno sabe que tendrá una repercusión mayor, pero nada más.

P: ¿Puedes detallarnos un poco más las rutinas en un día de Clásico?

R: Te levantas, desayunas, paseas para quitarte la tensión. Después de comer te echas la siesta, charlas con los compañeros y vas hacia el campo. Estás controlado por todo.

P: A la hora de mostrar tarjetas, ¿es diferente un Clásico a otro partido?

R: En este tipo de partidos el nivel de tarjetas sube, me refiero a que se frena un poco el hecho de sacar tarjetas y se contemporiza más. Quizá el árbitro es un poco más cuidadoso a la hora de dejar a un equipo con 10.

P: Has pitado tres Clásicos y en los tres ganó el Barcelona, ¿qué recuerdos tienes de ellos?

R: Recuerdo sobre todo el primero donde expulsé a Roberto Carlos a los pocos minutos por una patada a Figo. Roberto pensó que llegaba al balón, pero fue una acción peligrosa. Recuerdo que vino Panucci para decirme que era muy joven para pitar este tipo de partidos, pero yo pensé que algún día había que estrenarse. Por esta razón normalmente los partidos así los pitan árbitros más veteranos.

P: ¿Y el del 5-0?

R: Esos años de Mourinho fueron Clásico poco normales, broncos y donde las declaraciones enturbiaban al jugador ya que querían demostrar más cosas. Sin duda, el más desagradable ya que estaba muy contaminado.

P: Entonces, ¿son tan tensos como se perciben desde fuera?

R: Quitando la época Mourinho, los Clásicos no han sido partidos de excesiva dureza. Además, ahora con tantas cámaras los jugadores ya no quieren salir tanto porque los pueden pillar. Están más controlados. Es mucho fácil pitarlos.

P: ¿Tres Clásicos parecen pocos para un árbitro de tu trayectoria y veteranía?

R: Antes tenían mucho poder los clubes, creo que me vetaron un tiempo. Son bonitos de pitar, es el partido que quieres pitar desde que empiezas en esto. En ese momento estás donde siempre has querido estar.

P: ¿Es más fácil pitar en el Camp Nou o en el Bernabéu, dónde se oyen más los gritos?

R: El Bernabéu es más cerrado, al ser más hermético el ambiente es mayor. Es más tipo Bombonera. En cambio, el Camp Nou es más abierto y al ser muy grande quizá el sonido llega menos ahí abajo (al césped).

P: ¿Protestan mucho los jugadores en estos partidos?

R: Por ejemplo el Barça es de los equipos que más amonestaciones recibe por protestar,

P: ¿Qué jugador era el que más protestaba en tu época?

R: Xavi es amigo mío, pero era el que jugador que más hablaba. Todo el rato, sin parar. Que si falta por aquí, que si pongamos el balón en juego… Es cierto que Xavi al jugar en el medio se encontraba más conmigo.

P: ¿Y cómo se gestiona una situación así?

R: Le pegas un grito y ya está.

P: ¿Por lo general les gusta a los jugadores que les expliques lo que has pitado o al contrario?

R: Depende. Hay algunos a los que explicas y se dejan que les expliques y otros que intentan que no les hables.

P: ¿Y cuál es la percepción de un árbitro durante un partido? ¿Da tiempo a analizar lo que haces?

R: A veces piensas que ha sido un partidazo, aunque normalmente en directo no te das cuenta. Estás concentrado en el juego.

P: ¿Cuál fue el Clásico más difícil que pitaste y por qué?

R: Los tres fueron aparentemente fáciles, el más fácil quizá el 0-3 con Ronaldinho haciendo de todo en el Bernabéu (0-3, 19 de noviembre de 2005). En cuanto al más difícil, a priori podría ser el 5-0 por la sobreexcitación en el ambiente (5-0, 29 de noviembre de 2010).

P: ¿Cuál ha sido el futbolista de Real Madrid o Barcelona más divertido que te has encontrado?

R: Ronaldinho era muy alegre, le veías siempre sonreír. Recuerdo que en aquel 0-3 que vino hacia el medio tras marcar y me dijo si me había gustado sonriendo y yo le dije que tirara para su campo. Estaba en su salsa.

P: ¿Y el más pesado? ¿Elegante?

R: Raúl era muy respetuoso, conocía todo. Lo mismo que Puyol en el Barcelona.

P: ¿Alguna anécdota con futbolistas de Madrid o Barça?

R: Recuerdo una de Puyol, quien antes de empezar un partido que no jugaba entró a la caseta y yo tenía la música a todo trapo como solía tener. Se quedó con nosotros charlando de otras cosas ajenas al partido, así que debió gustarle la música que tenía (Iturralde tocaba la guitarra eléctrica y tenía incluso un grupo de rock punk, de ahí que su tipo de música preferida sea de este tipo: Kortatu, Eskorbuto, Negu Gorriak…)

P: En tu época no había VAR, ¿Quién era el que más se tiraba?

R: Les conocías a todos. Un árbitro ya sabe lo que van a hacer la mayoría de ellos. Por ejemplo, Figo salía al mismo lado o sabes que normalmente Messi irá hacia el centro, como el gol frente al . Zidane era más imprevisible, como ahora es igual con Neymar que te puede salir por derecha o izquierda.

P: ¿Estudiabas a los futbolistas que ibas a pitar?

R: En mi época teníamos nuestro ordenador para enseñar las jugadas a los asistentes y estar todos preparados.

P: Por cierto, ahora que mucho se ha hablado del aplazamiento del Clásico ¿cómo vive un árbitro el tema de la tensión en Catalunya? ¿Crees que puede condicionar?

R: En el campo no pasa nada. Tienes la reunión con el coordinador de seguridad y es lo único que varía. Te pueden comentar cómo actuar si alguien se reivindica y se encadena al poste o hace alguna acción de este tipo. Recuerdo un amistoso en Bilbao donde un espontáneo salió para encadenarse al poste. No me puse nervioso porque sabía que no iba hacia mí. Va por una reivindicación, no contra los árbitros.