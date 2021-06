Italia vs. Austria, EN VIVO ONLINE por la Eurocopa: dónde y cómo verlo por internet en streaming y TV

La escuadra Azzurri es clara favorita sobre la Austria de Alaba, pero en fase de eliminación directa cualquier cosa puede pasar.

Italia y Austria se ven las caras en la octavos de final de la Eurocopa 2021 con un firme objetivo, lograr el pase a cuartos.

Por lo visto en fase de grupos, los de Mancini son claros favoritos porque no encajaron ningún gol en sus tres partidos anteriores y tienen 30 partidos en fila sin perder. Por otro lado, los austriacos llegan con la moral de tratar de eliminar a una de las favoritas al título.

En Goal te damos toda la información y te mostramos las diferentes alternativas para seguir el compromiso.

¿DÓNDE ES Y A QUÉ HORA JUEGA ITALIA VS. AUSTRIA?

PARTIDO Italia - Austria FECHA Sábado, 26 de junio ESTADIO Wembley | Londres (Inglaterra) HORA 21:00 de España; 14:00 de México y Colombia; 15:00 de Chile y 16:00 de Argentina RONDA Octavos de final

¿DÓNDE VER ITALIA VS. AUSTRIA EN VIVO?

La transmisión en vivo por TV del partido correspondiente a los octavos de final está disponible a través de los siguientes canales:

ZONA CANAL HORARIO España Telecinco

Mitele.es

ZDF (Movistar+ Astra) 21:00 Sudamérica TNT Sports

DIRECTV Sports (610-619)

Estadio TNT Sports

TNT Sports HD

TNT Sports 3HD

TNT Sports 2

DIRECTV Sports (610-619)

Win Sports+ ARG: 16:00, CHI: 15:00; COL: 14:00 México SKY Sports 14:00

¿CÓMO VER ONLINE Y EN STREAMING?

El Italia vs. Austria de la Eurocopa 2021 se puede ver en internet a través de las plataformas de streaming de las distintas compañías de televisión por cable: DirecTV GO, Estadio TNT Sports, Win Sports Online, TNT Sports Go, Blue to Go y el portal de Mediaset conocido como Mi Tele. Las seis plataformas están disponibles para PC, MAC y tablets o smartphones con sistema Android (4 o superior) e iOS (8 o superior).