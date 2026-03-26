Italia, Kean: «Menos mal que llegó el gol. El público nos ha animado mucho»

El gol de Moise Kean sentenció el partido entre Italia e Irlanda del Norte, lo que ha clasificado a los Azzurri para disputar la final de la repesca por el pase al Mundial. El delantero, que marcó el 2-0 tras el 1-0 de Tonali, habló al término del encuentro ante los micrófonos de laRai.
LA IMPORTANCIA DEL GOL - «Teníamos que mantener la cabeza fría. Ahora nos centramos en el segundo partido, que es mucho más importante. Esta victoria nos da fuerzas para seguir adelante. Lo importante es seguir adelante, aunque se cometa algún error. Menos mal que llegó el gol».
EL PÚBLICO - «Nos ha dado el empujón que necesitábamos. Esta noche nos da fuerzas, somos un gran grupo y miramos hacia la final con confianza. Nos llevamos bien entre nosotros y lo damos todo el uno por el otro».