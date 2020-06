Desde Italia aseguran que Cruz Azul tiene a su Niño Torres

El talento del juvenil mexicano no ha pasado desapercibido en el Viejo Continente.

Históricamente, no ha sido reconocido como una de las mejores canteras del futbol mexicano, teniendo desde el debut de Javier Aquino en 2010 sin afianzar un joven surgido de la Noria en la Selección mexicana.

Sin embargo, la Máquina ahora tendría un prospecto más que llamativo en sus fuerzas básicas. Se trata de Rodrigo Huescas, delantero de 16 años que ha marcado 34 goles en sus últimos siete torneos con categorías inferiores.

Incluso, desde ya le siguen la pista y ha sido reconocido. El portal Tuttomercato elogió sus calidades, haciéndole un pequeño reporte. "Muy fuerte en uno contra uno. Finalizador puntual y también capaz de producir una buena cantidad de asistencias, rápido. Capaz de jugar en todo el frente de ataque con gran dinamismo", aseguró la publicación europea.

Incluso, al momento de compararlo fue señalado como el nuevo Fernando Torres, similitud que no agradó a Gringo Castro, entrenador de Cruz Azul Sub 17. “Por el bien de Rodrigo es no compararlo con el Niño Torres. Que Rodrigo Huescas sea Rodrigo Huescas si en un futuro llega. Si empezamos las comparaciones, podríamos hacerle más daño que otra cosa”, dijo para ESPN.