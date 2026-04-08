Israel lanza una grave amenaza contra Hakim Ziyech «y todos los demás antisemitas»

Una publicación de Hakim Ziyech en Instagram provocó una grave amenaza por parte de Israel. El marroquí residente en los Países Bajos condenó recientemente una ley muy controvertida aprobada en Israel. Itamar Ben-Gvir, ministro israelí de Seguridad Nacional, respondió con una amenaza extrema dirigida a Ziyech «y a todos los demás antisemitas».

A finales de marzo, el Parlamento israelí (la Knesset) aprobó un proyecto de ley muy controvertido que impone la pena de muerte por asesinatos con motivación terrorista, medida que, en la práctica, solo afectaría a palestinos, por lo que ha sido tildada de racista.

Indignado, Ziyech respondió: «Ah, así que si es un país musulmán, piden un cambio de régimen. Veamos qué gobierno se planta o se esconde tras la autodefensa. Que le den a Israel».

Ben-Gvir respondió en los medios israelíes con una fuerte amenaza: «Ziyech y todos los demás antisemitas no se saldrán con la suya. A partir de ahora, Israel ya no tratará con cautela a sus enemigos».

Ziyech respondió: «¡No tememos al sionismo!», acompañado de emojis guiñando un ojo y una cabeza de cerdo.