Isco y 'La Resistencia' sobre su suplencia - "El primer chiste bueno que escucho"

David Broncano, conductor del programa de Movistar, hizo un chiste sobre la situación del centrocampista del Real Madrid, que contestó con buen humor

La situación de Isco Alarcón en el Real Madrid no es la ideal para un futbolista. Con menos protagonismo a medida que van pasando los partidos, el malagueño ha sido incluso objeto de una broma en 'La Resistencia', programa nocturno de Movistar.

David Broncano, conductor del programa, jugaba con la idea de mezclar magia y deporte: "Me imagino a Luis Piedrahita (mago) entrenando al Real Madrid: 'Veis que no tengo nada en las manos, mira en tu bolsillo Isco', 'sí, tengo un papel, pone 'no convocado'", ironizó el humorista.

El chiste, compartido en las redes sociales por la propia cuenta del programa, recibió la contestación inmediata de Isco: "Jajajaja después de dos temporadas es el primer chiste bueno que escucho, tiene mucho mérito para ser un programa de “humor”", una conversación que continuó por Twitter.

No te piques community manager solo era una broma😜 sois muy grandes! Me voy a dormir que mañana entreno duro💪💪 https://t.co/oOK2STV202 — ISCO ALARCON (@isco_alarcon) 25 de febrero de 2019

"¿Te vendo en Comunio o qué hago?", preguntó el perfil de 'La Resistencia', a lo que Isco contestó con buen humor: "No te piques community manager solo era una broma, sois muy grandes! Me voy a dormir que mañana entreno duro".