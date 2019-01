Isco tampoco tiene garantizada la titularidad en Butarque ni con nueve bajas

Solari podría hacer varias rotaciones y aun así dibujar un once coherente sin el concurso del malagueño, inédito ante el Betis.

El Real Madrid juega este miércoles en Butarque la vuelta de los octavos de final de Copa del Rey ante el Leganés. El 3-0 del partido de ida en el Santiago Bernabéu invita a que haya rotaciones en el equipo blanco, lo que sería más que bienvenido debido a la carga de partidos que arrastra la plantilla. Sin embargo, la cantidad de bajas acumuladas (hasta nueve) reduce sobremanera el margen de maniobra de Solari. Eso sí, lo que no cambia es que ni con una ni otra circunstancia tiene Isco todavía un sitio garantizado en el once inicial del Real Madrid ante el equipo pepinero.

No obstante, visto que en el Benito Villamarín no fue titular ni jugó un solo minuto en condiciones más necesarias a priori, la sospecha del banquillo para el malagueño planea ya de manera permanente. Y el caso es que, aun con las bajas y haciendo rotaciones, Solari todavía podría configurar un once coherente ante el Leganés sin necesidad de tirar de Isco.

Con Keylor Navas en la portería, la defensa podría estar formada por Odriozola, Nacho Fernández, el canterano Javi Sánchez –que entrenó este martes con el primer equipo-, y Marcelo o Reguilón para el flanco izquierdo. Carvajal, Ramos y Varane podrían entrar así en unas rotaciones que ya han afectado a la línea de retaguardia en anteriores partidos de Copa.

Aunque es en la línea de ataque donde el puzzle de piezas afecta directamente a las opciones de Isco. De la primera plantilla hay ocho jugadores para seis puestos: Casemiro, Modric, Isco, Ceballos, Valverde, Brahim, Lucas y Vinicius. Pero serían nueve futbolistas contando con el delantero del Castilla, Cristo (que también entrenó con el primer equipo). Aun dando descanso a Modric y a Casemiro (que sí jugó en la ida ante el Leganés en busca de minutos tras más de un mes parado), Isco todavía tendría a otros seis compañeros a su lado para seis puestos. Y viendo lo sucedido en el Benito Villamarín, y que sólo fue titular en dos de los diecisiete partidos con el argentino, no hay motivos para pensar que no podrían jugar precisamente esos seis y no el malagueño.