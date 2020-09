Iraquí Yousuf Zetuna busca dar el salto de México a Europa

Zetuna fichó para la presente temporada con Saltillo FC de la Serie A de Liga Premier.

Yousuf Zetuna, futbolista iraquí que llegó al Ascenso MX para fichar con de Oaxaca en el Clausura 2019 y ahora milita en la Segunda División con Saltillo, tiene la intención de consolidarse en para después fichar en el futbol europeo.

“Quiero jugar en la Primera División de aquí, y si Dios quiere, poder llegar a una división grande de Europa. Eso es mi sueño y trabajaré duro para llegar ahí, pero hoy en México no me veo como un jugador iraquí, me veo como un futbolista que quiere lograr un nivel más alto cada día”, mencionó en entrevista con ESPN.

Zetuna desembarcó en territorio mexicano en 2016 en compañía de su hermano Yohan para probarse en divisiones inferiores y después de su registro con el primer equipo no recibió las oportunidades esperadas por el entrenador Alex Diego.

La falta de regularidad ha significado que no pueda aparecer entre reflectores pues a partir de ahí tuvo que encontrar cabida en equipos de Segunda. Reboceros de La Piedad lo recibió y ahora tiene una nueva oportunidad de destacar con Saltillo.

"En México nos tratan muy bien, son buenas personas, son como la gente de Iraq. Nos hablan, nos invitan a comer. La comida y la cultura en México me gustan mucho”, mencionó.

Al día de hoy ha sido irreal que un futbolista nacido en Irak se presente en el balompié mexicano, aunque ahora encuentra en él la oportunidad de dar el salto al extranjero.