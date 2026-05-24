Irán toma una decisión drástica 18 días antes del inicio del Mundial

La selección de fútbol de Irán no se alojará en Estados Unidos el próximo verano, según anunció Mehdi Taj, presidente de la Federación Iraní de Fútbol.

En un principio se planeó instalar el campamento base en Tucson (EE. UU.), pero finalmente se optó por Tijuana (México).

Taj explica que Tijuana está junto al Pacífico y en la frontera con EE. UU., lo que reduce el viaje a Los Ángeles a solo 55 minutos.

La compleja relación entre ambos países también pesó, y en México resulta más sencillo gestionar los visados para los jugadores, que aún no los tienen.

La FIFA aún debe confirmar el cambio, aunque Taj asegura que ya tiene luz verde.

Previamente la FIFA rechazó que Irán jugara la fase de grupos en México, por lo que el equipo viajará a Los Ángeles para enfrentar a Bélgica y Nueva Zelanda. El llamado «partido del orgullo» contra Egipto se disputará en Seattle.