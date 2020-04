¿Román irá a buscar a otra estrella de la Selección uruguaya? Arévalo Ríos reveló que estuvo cerca de jugar en Boca

El volante uruguayo confesó que tuvo la posibilidad de llegar al Xeneize durante la éra Guillermo. "Es verdad que la Bombonera late", expresó.

¿Cuántos nombres suenan en cada mercado de pases en Boca? Decenas, sin dudas. Por eso, cada rumor es difícil de comprobar, especialmente cuando se trata de jugadores de renombre o de selección. Sin embargo, son cada vez más los que se animan a admitir que alguna vez estuvieron cerca de ponerse la azul y oro y quien esta vez lo confesó fue Egidio Arévalo Ríos.

Por su estilo de juego se lo vinculó al Xeneize en más de una ocasión, pero las dificultades de negociar con los clubes mexicanos, sumado al valor de su ficha en su momento, hicieron que nunca llegue y solo quede en trascendidos. Sin embargo, el propio jugador contó cómo fueron las cosas en el programa Crack Deportivo: "Estuve cerca cuando estaba Guillermo Schelotto, pero no se dieron las condiciones o no hubo arreglo con mi representante, no sé que pasó pero no pude llegar. Es una deuda que me quedó pendiente".

El volante llegó al fútbol argentino en 2017 para jugar en Racing y etuvo presente en La Bombonera en el triunfo de la Academia por 2-1 con la actuación estelar de Lautaro Martínez. "Me hubiese gustado jugar en Boca. Me tocó vivirlo de afuera y se disfruta, que un estadio apoye así al equipo es impresionante. La verdad que late como dice el eslogan, es muy lindo", contó sobre aquella experiencia.

Con 38 años, Ríos transita la última etapa de su carrera en Sud América, en la segunda división de .