Inzagi: «La colaboración fue un acierto... ¡y el Al-Hilal está pasando apuros!»

El italiano Simone Inzaghi, entrenador del Al-Hilal, hizo unas declaraciones llamativas tras el empate de su equipo ante el Al-Taawoun por 2-2, en el partido que enfrentó a ambos equipos en la 27.ª jornada de la Liga Profesional Roshen, revelando los entresijos y las razones de un resultado que ha suscitado una gran polémica entre la afición.

Con este empate, el Al-Hilal suma 65 puntos, empatado con el Al-Ahli, tercero, a cinco puntos del líder, el Al-Nassr, a falta de siete jornadas para el final.

Inzaghi declaró en la rueda de prensa posterior al partido: «El Al-Taawoun mereció la derrota, porque el Al-Hilal fue el mejor equipo; creamos muchas ocasiones que no aprovechamos de forma óptima».

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Y añadió: «Somos conscientes de que hemos perdido algunos puntos por errores que estamos tratando de corregir, y debemos esforzarnos más para seguir en la lucha».

Sobre el motivo de los empates y las continuas dificultades del Al-Hilal, Inzaghi dijo: «Intentamos empezar la temporada con fuerza, pero hubo algunas interrupciones que no favorecieron el ritmo, además de que perdimos a varios jugadores en los últimos partidos por lesiones, lo que provocó un bajón en los resultados».

Y concluyó: «Sufrimos una gran carencia en nuestras filas, y el partido contra el Al-Taawoun fue una situación de emergencia con la ausencia de nueve jugadores, pero los que participaron en el partido lo dieron todo».