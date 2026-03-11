Inter, Thuram recuperado para el Atalanta. Bastoni dudoso, Lautaro apunta a la Fiorentina

La enfermería del Inter se va vaciando poco a poco. Estas son las últimas noticias de cara al próximo partido contra el Atalanta: según Sky, Lautaro Martínez podría volver justo antes del parón, o en Florencia contra la Viola o contra la Roma, partido que se disputará tras el parón por los compromisos internacionales, en el que el argentino podría ser convocado por Scaloni para disputar la Finalissima contra España. De todos modos, se intentará que juegue contra la Fiorentina, al igual que Hakan Calhanoglu, fuera por una lesión muscular.

EL ESTADO DE THURAM Y BASTONI - Marcus Thuram, por su parte, volverá el sábado contra el Atalanta: ya el lunes comenzó a entrenar, ayer siguió trabajando y hoy está con el grupo, tras recuperarse de la fiebre que le hizo perderse el derbi. En cuanto a Alessandro Bastoni, habrá que esperar, ya que debe recuperarse del golpe: habrá que esperar unos días para saber si estará disponible contra el equipo de Bérgamo.

EL CALENDARIO - El Inter participa actualmente en dos competiciones: la Serie A y la Coppa Italia. Estos son los próximos partidos, confirmados hasta ahora, que jugará el Inter:

El 14/03/2026 a las 15:00 en la Serie A contra el Atalanta (Inter - Atalanta)

El 22/03/2026 a las 20:45 en la Serie A contra la Fiorentina (Fiorentina - Inter)

El 05/04/2026 a las 20:45 en la Serie A contra la Roma (Inter - Roma)

El 12/04/2026 a las 15:00 en la Serie A contra el Como (Como - Inter)

El 19/04/2026 a las 15:00 en la Serie A contra el Cagliari (Inter - Cagliari)

El 21/04/2026 a las 21:00 en la Coppa Italia contra el Como (Inter - Como)

El 26/04/2026 a las 15:00 en la Serie A contra el Torino (Torino - Inter)

El 03/05/2026 a las 15:00 en la Serie A contra el Parma (Inter - Parma)

El 10/05/2026 a las 15:00 en la Serie A contra el Lazio (Lazio - Inter)

El 17/05/2026 a las 15:00 en la Serie A contra el Verona (Inter - Verona)

El 24/05/2026 a las 15:00 en la Serie A contra el Bologna (Bologna - Inter