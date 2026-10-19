Inter vs. Shakhtar Donetsk: Datos del partido

Liga de Campeones - Jornada 3 21 oct 2026 - 15:00 Giuseppe Meazza

Inter de Milán y FC Shakhtar Donetsk jugarán el 21 de octubre de 2026 a las 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

El gigante italiano recibe al campeón ucraniano en plena racha

El Inter de Milán recibe al FC Shakhtar Donetsk en el emblemático estadio de San Siro en la jornada 3 de la fase de temporada regular de la UEFA Champions League 2026/27. Tras una dramática derrota europea con siete goles en la jornada 2, el Inter de Cristian Chivu busca aprovechar el factor campo y sumar tres puntos vitales en Milán. Para el Shakhtar Donetsk de Arda Turan, viajar a Italia después de encadenar tres victorias en todas las competiciones supone una oportunidad de poner a prueba su solidez táctica ante uno de los mejores equipos de Europa.

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La remontada del Inter en Bolonia

El Inter de Milán llega con la moral alta al duelo del miércoles tras imponerse por 3-1 a domicilio al Bolonia en la Serie A el sábado 17 de octubre. Después de encajar un gol tempranero, Marcus Thuram empató y los tantos de Carlos Augusto (68') y Ange-Yoan Bonny (82') en la segunda parte aseguraron los tres puntos. Esa victoria liguera permitió al equipo recuperarse de la derrota por 4-3 ante el Club Brujas en la Champions League el 13 de octubre, partido en el que Marcus Thuram, Nicolò Barella y Federico Dimarco lideraron una destacada actuación ofensiva de 15 remates.

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El triunfo europeo de los mineros y su buen momento en la liga

El Shakhtar Donetsk viaja a Milán lleno de confianza tras encadenar tres victorias. Después de ganar por 3-0 al NK Veres Rivne el 9 de octubre, el campeón ucraniano logró un importante triunfo por 3-1 ante el AEK Atenas en la Champions League, en un partido que disputó como local en Londres el 14 de octubre. El sábado 17 de octubre dio continuidad a la racha con una victoria liguera por 2-1 sobre el FC Kolos Kovalivka, que afianzó su posición en lo más alto de la clasificación de la Premier League ucraniana.

Noticias de los equipos y plantillas

Cristian Chivu dirige al Inter en este encuentro. Por ahora no hay información confirmada sobre lesiones o sanciones, y las novedades del equipo se actualizarán cuando se acerque el inicio del partido.

Arda Turan dirige al Shakhtar Donetsk. Al igual que en el caso del equipo local, no se han facilitado detalles confirmados sobre la plantilla o las lesiones, y se esperan más novedades antes del partido.

Estado de forma

El Inter suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente fue una derrota por 3-4 ante el Club Brujas en la Champions League, después de ganar por 3-0 al Parma en la Serie A. Antes, el Inter venció por 5-3 al Udinese en liga y empató 2-2 con la Roma. En esos cinco partidos ha marcado 13 goles y ha encajado nueve.

El Shakhtar Donetsk ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y solo se ha dejado puntos en el empate 1-1 con el PSV Eindhoven en la Champions League. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-1 sobre el AEK Atenas en la Champions League, y también ganó por 3-0 al Veres Rivne en la Premier League ucraniana. El Shakhtar ha marcado nueve goles y ha encajado dos en esa serie de cinco partidos.

Enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en la Champions League el 24 de noviembre de 2021, cuando el Inter ganó 2-0 en el Giuseppe Meazza. En los últimos cinco partidos registrados entre los dos clubes, el Inter presenta el mejor balance, incluida una victoria por 5-0 en la Europa League el 17 de agosto de 2020. Los otros tres encuentros acabaron en empate: tres 0-0 consecutivos en las fases de grupos de la Champions League de 2020 y 2021.