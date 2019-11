Inglaterra vs Montenegro: alineaciones probables, convocatorias, día, hora, noticias, cómo verlo y TV

El español Mateu Lahoz será el árbitro de -Montenegro, por la jornada 9 de la Fase clasificatoria a la . Por el Grupo A, los locales son líderes, con 15 puntos: cinco ganados y una derrota, con 26 goles a favor y seis en contra.

¿Cómo llega la visita? Cuarto en la tabla, con apenas tres puntos: tres empates y cuatro partidos perdidos.

Here it is: your #ThreeLions squad for the #EURO2020 qualifiers against Montenegro and Kosovo!https://t.co/wsv3qjndm2