Ingleses y daneses definen al segundo finalista que acompañará a Italia en Wembley a la definición por el título de la Euro.

Inglaterra y Dinamarca se ven las caras en las semifinales de la Eurocopa 2021. Los Three Lions están firmes en su objetivo de hacer que el fútbol regrese a casa, mientras que los daneses buscan hacer reverencia a su capitán, Christian Eriksen, tratando de hacer historia en esta justa.

El que gane se verá las caras contra Italia en la gran final, en Wembley. Los de Southgate tienen la inmejorable oportunidad de definir el título en casa, con su gente, aunque la Pandilla de Olsen tiene la última palabra.

En Goal te damos toda la información y te mostramos las diferentes alternativas para ver el compromiso.

¿DÓNDE ES Y A QUÉ HORA JUEGA INGLATERRA VS. DINAMARCA?

PARTIDO Inglaterra - Dinamarca FECHA Miércoles, 7 de julio ESTADIO Wembley | Londres (Inglaterra) HORA 21:00 de España; 14:00 de México y Colombia; 15:00 de Chile y 16:00 de Argentina RONDA Semifinal

¿DÓNDE VER EN VIVO POR TV INGLATERRA VS. DINAMARCA?

La transmisión en vivo por TV del partido correspondiente a las semifinales está disponible a través de los siguientes canales:

ZONA CANAL HORARIO España Telecinco

Mitele.es

ZDF (M+ Astra) 21:00 Sudamérica

TNT Sports DIRECTV Play Deportes DIRECTV Sports Argentina DIRECTV Play Deportes Estadio TNT Sports TNT Sports Go DIRECTV Sports Chile Win Sports+ Win Sports Win Sports Online DIRECTV Play Deportes DIRECTV Sports Colombia ARG: 16:00, CHI: 15:00; COL: 14:00 México SKY Sports Blue To Go Canal 5 TUDN 14:00

¿CÓMO VER ONLINE Y EN STREAMING?

El Inglaterra vs. Dinamarca de la Eurocopa 2021 se puede ver en internet a través de las plataformas de streaming de las distintas compañías de televisión por cable: DirecTV GO, Win Sports, Estadio TNT Sports, Blue to Go, Blim y el portal de Mediaset conocido como Mi Tele. Las seis plataformas están disponibles para PC, MAC y tablets o smartphones con sistema Android (4 o superior) e iOS (8 o superior).