Informe La Fábrica: El Chelsea preparaba un millón por Álex Jiménez

Por Jorge C. Picón - El Real Madrid ha renovado a una de las estrellas de su cantera: Alejandro Jiménez. El lateral derecho de la generación de 2005 ha pasado en una misma temporada del juvenil C a ser titular en el A de Hernán Pérez. Además, ha sido internacional con España Sub-17. Todos estos logros, además del interés de varios grandes de Europa, han motivado al club a llevar a cabo una prolongación de su contrato, que acababa en 2023. Ha firmado hasta 2025 con la posibilidad de alargarlo durante dos años más. Le han dado salario y galones de estrella de La Fábrica y se espera que el año que viene empiece a tener presencia en el Castilla de Raúl a pesar de ser todavía juvenil de segundo año. Se trata de una renovación en la que el Madrid lleva trabajando varios meses, tal y como informó Goal en febrero.

Entre los clubes interesados estaba el Chelsea. El club londinense está atado de pies y manos hasta que se confirme la venta de Abramovich a Todd Boehly. Hasta que no se concrete, no puede hacer grandes inversiones. Sin embargo, la dirección deportiva actual, que lleva siguiendo a Jiménez desde hace meses a través de ojeadores, tenían preparada una ofensiva muy importante para ficharlo. Estaban dispuestos a gastarse una cifra cercana al millón de euros para convencer al Madrid y al jugador, siempre y cuando los nuevos dueños diesen el visto bueno. Sin embargo, la intención del futbolista y de su entorno fue siempre seguir en Valdebebas y en cuanto vieron el interés de la dirección de cantera blanca, no tuvieron dudas.

Manchester United y Bayern Múnich también querían al joven jugador madrileño, al que algunos expertos en cantera consideran el mejor jugador Sub-18 del mundo en su posición. El Bayern contaban con la ventaja de que la familia de Jiménez tiene ciertos lazos con Alemania y la idea de los bávaros también era lanzarse a por él este verano. Sin embargo, el Madrid se ha movido rápido y ha espantado cualquier interés de clubes extranjeros.

Muy agradecido por la confianza y apoyo del mejor club del mundo 🤍 @realmadrid pic.twitter.com/4nPByxjZQj — Alejandro Jiménez 🇪🇦 (@AlexJime_RM) May 6, 2022

'Jime', como lo llaman en el vestuario, celebró su renovación en redes sociales. Se trata de una de las joyas de La Fábrica y su nombre será habitual en los próximos años tanto en el Castilla y, más adelante, en el primer equipo.