Informe Goal: Todas las claves para entender el "caso Chumi"

Todas las posturas, artículos y posibilidades

Chumi, defensa del filial del Barcelona, ha sido en las últimas horas protagonista de una enorme polvareda. Según informaba el periódico 'El Mundo', el Barcelona había cometido alineación indebida de este jugador del filial en el partido de ida ante el Levante en la ida de octavos de la Copa. Estas son las claves del "caso Chumi" para Goal:

1. La denuncia de "El Mundo" . La razón esgrimida es que el central barcelonista había jugado habiendo sido sancionado esa semana con el Barcelona B. Chumi había visto la tarjeta amarilla contra el Castellón en la Liga y eso le acarreaba un partido de sanción al ser la quinta amarilla. Según el artículo 56.3 del código disciplinario, Chumi habría incurrido en esa alienación indebida ya que "hasta que no cumpliese la sanción con su equipo no podía participar con los superiores (...) El futbolista sancionado no podrá intervenir en ninguno de estos equipos o clubes, hasta que transcurra, en la categoría en la que se cometió dicha infracción, el número de jornadas a que haga méritos la sanción".

El argumento del club culé se basa en la circular número 28 de las modificaciones del Reglamento General y Código Disciplinario de la Real Federación Española del mes de noviembre. Una circular que da la razón a los argumentos del Barcelona. El Código Disciplinario de la RFEF ha aprobado la introducción del apartado 9 del artículo 56, que dice que "el modo de incumplimiento de las sanciones impuestas como consecuencia de la comisión de infracciones para los casos en los que exista una simultaneidad de licencias de las permitidas en el reglamento general de la RFEF, se ajustará a lo dispuesto en el presente artículo, si bien las sanciones de carácter leve se cumplirán en las competiciones en las que el infractor se encuentra haciendo uso de una determinada licencia y, las de carácter grave o muy grave, en cualquier competición, con independencia de la licencia que se use en el momento de la comisión de la infracción".

3. La doble licencia. En el "caso Chumi", el futbolista tendría la doble licencia. Una para jugar con el filial y otra con el primer equipo. El central azulgrana fue sancionado en un partido de Liga con una tarjeta amarilla, la quinta del ciclo. Es decir, una falta leve, según esgrime el FC Barcelona. De esta manera, tenía libertad para jugar, pese a estar sancionado en el filial.

4. La denuncia y el plazo. Por otro lado, el Levante UD estudia denunciar el caso , incluso estando fuera de plazo para poder efectuar alegaciones. Tenía 48 horas. pero hay casos en los que se ha terminado denunciando cumplido ese tiempo. Eso sí, para ello debería existir una denuncia, después de la cual la jueza única del Comité de Competición podría entrar de oficio. Sin denuncia, no será posible actuar de oficio. Y por lo tanto, no habrá "caso Chumi". Ahora falta saber si el Levante UD denunciará o no al FC Barcelona. En caso de hacerlo, podría ejercer su derecho antes o incluso después de jugar la vuelta de los octavos de Copa frente al Barcelona. Es posible que pase la eliminatoria y no denuncie. O incluso que sea eliminado y después, denuncie.