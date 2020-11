Informe: Claves tácticas y protagonistas del crecimiento del Atlético de Madrid

Simeone asegura que sigue "lo que el equipo pide" y las claves del crecimiento de su equipo son multifactoriales

¿Será la temporada del ? Es pronto y nadie mejor que Diego Pablo Simeone sabe cómo funciona esto: "partido a partido". El equipo colchonero está invicto en Liga, tercero en la tabla con dos partidos menos que los dos primeros, con 17 tantos a favor y sólo dos en contra. Con João Félix en plena explosión de su talento, con Luis Suárez haciendo goles, con Jan Oblak como Zamora y con la sensación de que pronto recuperará a Carrasco y Diego Costa para jugar ante el Barça. Casi imposible estar mejor. Sobre el cambio de estilo del grupo, Simeone asegura que está haciendo "lo que el equipo le pide". Sin embargo ¿cuales son las claves del gran estado de forma del Atleti? Las analizamos en Goal.

El factor Suárez. Lo explicó Simeone y basta ver los partidos para comprobar que es cierto. Con la llegada de Luis Suárez, sabiendo que tiene un "killer" que fija a los centrales, el argentino ha decidido defender más alto, presionar arriba al rival y acercar la segunda línea de remate al área, para conectar lo más arriba posible con Suárez. El modelo de equipo ya no puede ser el de bloque bajo con balones largos o transiciones, buscando un punta que estire al equipo (Diego Costa). Ahora, el Atleti prefiere combinar y tocar, para encontrar a Suárez cerca del área o, en su defecto, aprovecharse de la labor de Suárez fijando a los centrales para que João Félix, Koke, Correa o Carrasco lleguen desde segunda línea.

João Félix puro talento. La explosión del luso es apoteósica para el Atleti. Interviene más, regatea más, remata más y marca más. Está cómodo, sigue creciendo y es clave para el equipo. Simeone lo sabe y le está dando plena libertad para, dentro del sistema del equipo, interpretar el ataque con plena autonomía. Koke y Correa, dos asistentes geniales, están contribuyendo muchísimo a que el genio luso se sienta cómodo en el equipo. Si el vallecano y el argentino se asocian con João, las posibilidades del ataque rojiblanco se multiplican. Mucho talento junto.

Defensa más adelantada. Con Stefan Savic espectacular y Josema Giménez recuperado de su lesión y en un estado de forma colosal, el Atleti ha vuelto a recuperar su fortaleza por el centro del eje de la zaga. Y por si hubiera cualquier problema, Simeone cuenta también con Felipe, que el año pasado hizo una gran temporada y que este curso está por detrás de Savic yGiménez, que están en un momento de forma impresionante. Este año el Atleti no hunde tanto la defensa, trata de sacarla más y está cuidando mucho la salida de balón, sin buscar tanto el pase largo. El equipo lo está agradeciendo en la mayoría de las ocasiones.

Salida limpia. Una situación de juego que está siendo clave en el 'nuevo' Atleti es el intento de sacar, siempre que se pueda, la pelota jugada desde atrás. Los centrales han mejorado en ese sentido y está siendo clave la figura de Héctor Herrera. El mexicano, que en muchas ocasiones se aparece como un jugador lento, tiene un buen primer pase para batir líneas enemigas y supèrar las líneas de presión del contrario. Le está ando una salida más limpia de balón al equipo. Torreira, más posicional, también tiene buen pie y sabe cómo incrustarse entre los centrales y ayudar al equipo para salir con la pelota bien jugada.

El artículo sigue a continuación

El talón de Aquiles, los laterales. El único lunar defensivo del Atleti - que sí es grave y preocupante-, son los laterales, que son clave para Simeone. Trippier no tiene recambio natural (Vrsajko sigue lesionado) y está obligado a jugarlo todo, mientras que Renan Lodi está viendo cómo Mario Hermoso crece en su competencia interna para ser lateral zurdo y darle descansos. Ambos deben aplicarse mucho más en defensa, cerrar mejor sus alas y ser más seguros en las coberturas. Cuando no están atentos tácticamente, el Atleti tiene serios problemas defensivos.Si tanto Trippier como Lodi mejoran su rendimiento, el Atleti ya no tendrá puntos débiles y será un equipo capaz de competir por todo.

Marcos Llorente, imperial. Reconvertido a delantero por Simeone, Marcos Llorente ya no es un recurso, sino un hecho. Como segundo punta o interior derecha, está destrozando a las defensas rivales. Es el mejor delantero que tiene el Cholo en 2020, siempre ayuda al equipo con goles y asistencias, y se está convirtiendo en un jugador temido por los contrarios. Su poderoso físico, su gran estado de forma, su velocidad y sobre todo, su voracidad en el campo, le están convirtiendo en el mejor arma de Simeone cuando el equipo encuentra los espacios. Si recibe y es capaz de girarse, Llorente es puro peligro. Siempre saca algo positivo para el equipo. Y está en un estado de forma que es capaz de todo.

'San Oblak'. El esloveno se está mostrando intratable en este comienzo de Liga. Solo ha encajado dos goles en los siete primeros encuentros de Liga y contabiliza 24 paradas en el campeonato, cifras que sólo pueden compararse con las que logró la temporada 2016-17, cuando conseguiría su segundo Zamora con dos goles en contra en las siete jornadas iniciales. Oblak tiene todas las papeletas para volver a ser el Zamora de la competición. Sería su quinto premio, lo que le situaría como el guardameta más galardonado de la historia de la competición junto a Antoni Ramallets y Víctor Valdés. Ahora está menos expuesto, el equipo defiende mejor con balón y el sigue haciendo la parada "milagro" de cada día cuando toca.