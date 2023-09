Independiente se sintió local en Rosario y Carlitos tiene definida la formación contra Central

El Rojo, uno de los punteros de la Zona A, fue apoyado por cientos de hinchas en el hotel donde concentra, con equipo definido.

No quedan dudas que la llegada de Carlos Tevez fue una bocanada de aire fresco para Independiente, que si bien no puede relajarse en su pelea por mantener la categoría, se anima a soñar luego de tres victorias al hilo que lo pusieron no solo a seis puntos de Huracán, que hoy descendería por tabla anual, sino que además es uno de los líderes de la Zona A.

Para defender esa ventaja en ambas tablas, el Rojo viajó a Rosario para visitar a Central, que se hace fuerte en Arroyito y quiere provocar la primera derrota de quien fuera su entrenador durante parte del 2022. El duelo se disputará el martes 19 de septiembre desde las 21 en el Gigante.

Y fue en esa ciudad, más precisamente en el Hotel Ros Tower, que los hinchas se congregaron para alentar al plantel con un banderazo que contó con cientos de hinchas y por el cual los futbolistas se asomaron para saludarlos y entonar, juntos, que "mañana cueste lo que cueste tenemos que ganar".

En cuanto a la formación, el Apache no tiene dudas y la única modificación será la salida obligada de Ayrton Costa y el ingreso de Felipe Aguilar como stopper. Así, el once será con Rodrigo Rey; Mauricio Isla, Felipe Aguilar, Joaquín Laso, Javier Báez, Damián Pérez; Santiago Toloza, Iván Marcone, Federico Mancuello; Alexis Canelo y Matías Giménez.