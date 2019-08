Estudiantes - Independiente, por la Superliga: día, hora, árbitro, formaciones y cómo verlo por TV en vivo

Tras la eliminación de la Copa Sudamericana, el Rojo se sabe obligado a pelear por el campeonato local y va en busca de la levantada en La Plata.

La derrota frente a Independiente del Valle que significó la eliminación de la fueron un golpazo para un Independiente que invirtió fuerte en el mercado de pases para recuperar el protagonismo. Por eso, en el Rojo se saben obligados a pelear por la Superliga 2019/20: por la tercera fecha del campeonato, el conjunto de Avellaneda visita a Estudiantes en busca de un triunfo que le permita dejar atrás el sabor amargo por el tropezón continental y empiece a encaminarlo para estar en la conversación de arriba.

Para Independiente este será apenas su segundo encuentro en el torneo, porque debió postergar su partido de la fecha pasada contra por problemas entre los calendarios de la AFA y la CONMEBOL. En su única presentación, el Diablo venció 1-0 a , por lo que se mantiene con chances de tener puntaje ideal. El Pincha, por su parte, ganó en el estreno contra y cayó en la segunda jornada frente a .

SIN VISITANTES

Luego de que la Superliga se iniciara con hinchas visitantes en todas las canchas de la Provincia de Buenos Aires, el revés electoral sufrido por María Eugenia Vidal en las PASO parece haber cambiado el panorama. Así, si bien el Rojo esperaba poder llevar su público a La Plata, finalmente se confirmó que el partido se jugará sólo con hinchas locales: si bien desde la Aprevide informaron que Estudiantes nunca realizó el pedido formal para recibir a la parcialidad visitante, el gobierno de la Provincia tampoco tenía la voluntad política de que los hubiera.

EL PROBABLE XI DE INDEPENDIENTE

Ya sin la doble competencia (más allá de que sigue en carrera en la Copa ), Sebastián Beccacece no tendrá futbolistas que cuidar y, por eso, irá a La Plata con lo mejor que tiene a disposición. El DT no podrá contar con Carlos Benavídez, quien sufrió un desgarro, pero sí tendrá al flamante refuerzo Lucas Romero, quien no pudo ser inscripto para la Sudamericana pero ahora tendrá la chance de ser titular. Otros que volverán al equipo tras no haber jugado en por no estar habilitados son Alexander Barboza y Domingo Blanco.

¿El probable equipo? Campaña; Figal, Franco, Barboza, Sánchez Miño; L. Romero, Blanco; Benítez, Roa, C. Domínguez; S. Romero.

EL PROBABLE XI DE ESTUDIANTES

Con dos semanas para preparar el encuentro frente al Rojo, Gabriel Milito realizó varias pruebas de nombres y esquemas y, de a poco, empieza a tener definidos los once. La principal incógnita del DT está en la defensa, porque el chileno Juan Fuentes sigue sin recuperarse de una tendinopatía y su presencia está más que en duda para el encuentro. En caso de no llegar, su lugar será ocupado por Nazareno Colombo, por lo que se mantendría la línea de tres en el fondo.

El probable equipo: Andújar; Schunke, Fuentes o Colombo, Jara; F. Sánchez, Estévez, Kalinski, I. Gómez, Mura; A. González, F. González.