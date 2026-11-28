Cómo ver el Independiente Medellín vs Once Caldas con una VPN

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Previa del partido

Primera A - Jornada 3 29 nov 2026 - 18:30

Independiente Medellín recibe a Once Caldas en un partido de Primera A en el que el equipo local busca recuperarse tras una derrota en el derbi. Aún no se han confirmado el estadio ni la ciudad.

Medellín llega después de perder 3-1 ante Atlético Nacional el 26 de noviembre. La derrota puso fin a una racha de cuatro victorias consecutivas bajo las órdenes de Luis Perea, cuyo equipo había mantenido la portería a cero en tres de esos triunfos.

Esos resultados han mantenido a Medellín en la pelea. Ocupa el tercer puesto de su grupo de playoffs del Clausura y el sexto de la tabla del Clausura.

Once Caldas atraviesa un momento más complicado. El equipo de Hernan Herrera perdió 3-0 ante Santa Fe el 25 de noviembre y solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos.

Antes de esa abultada derrota, Once Caldas había disputado una serie de encuentros ajustados contra Atlético Nacional. Empató 0-0 en liga el 22 de noviembre y mostró capacidad de resistencia en un duelo de copa que acabó 2-2.

El equipo visitante puede presumir de un resultado reciente en este enfrentamiento. Ganó 2-0 en el campo de Medellín el 18 de octubre, por lo que los locales querrán resarcirse.

Así puedes seguir el partido, además de conocer las últimas novedades sobre la hora de inicio, los equipos y las estadísticas de ambos conjuntos.

Por ahora no hay información oficial disponible sobre el canal de televisión ni el streaming del Independiente Medellín vs Once Caldas. Esta sección se actualizará cuando se confirmen los detalles de la retransmisión.

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