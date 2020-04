Increíble récord mundial de Deportivo Pasto: Equipo con más jugadores desde 2015

se ha destacado en el último tiempo por cambiar la mayor parte de su plantilla semestre a semestre, una estrategia que hoy lo tiene liderando el ránking de equipos que más jugadores ha utilizado en las canchas desde 2015, realizado por el Centro Internacional de Estudios Deportivos.

Y es que según el CIES, por el cuadro nariñense han desfilado 176 jugadores en los últimos cinco años. Aunque éste no es el único equipo colombiano de la lista, de hecho, el FPC es el que más clubes aporta en el Top 20.

ocupa el tercer puesto (154), Jaguares de Córdoba es octavo (143), Cúcuta está en la decimosegunda casilla (140), mientras que se quedó en el decimoséptimo lugar (133).

New @CIES_Football Weekly Post ranks clubs worldwide according to number of players fielded in domestic league games since 1st of January 2015: #deportivopasto 🇨🇴 & South America are the king of change! ➡️ https://t.co/p1HiVscy3J pic.twitter.com/yKjrkfWfk6