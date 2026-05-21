Imágenes insólitas: la rivalidad entre Godts y Vaessen da un nuevo giro justo antes del inicio del partido

Antes del inicio del partido de play-off entre el Ajax y el FC Groningen, el portero Etienne Vaessen ignoró con un gesto llamativo a Mika Godts durante el saludo inicial, aunque saludó al resto de jugadores del Ajax.

Antes del encuentro, el Ajax se había alineado para saludar a los jugadores del FC Groningen. Vaessen recorrió la fila y estrechó la mano de casi todos los locales, pero ignoró a Godts. El delantero belga tendió la suya, pero el portero ni siquiera lo miró.

La tensión viene de antes: en el duelo liguero de principios de temporada, disputado a puerta cerrada, sus palabras se oyeron con claridad en la retransmisión.

Durante una pausa, Vaessen le gritó: «¡Tu madre!». Godts, visiblemente irritado, le respondió: «¿Qué pasa con mi madre? Todo el mundo oye esto, chico. Muy inteligente». Más tarde se escuchó el insulto «belga asqueroso y apestoso», que muchos relacionaron con Godts, entonces el único jugador belga del Ajax en el campo.

Además, Vaessen acumula antecedentes: tras el 2-2 de la temporada pasada golpeó a rivales, fue sancionado y recibió amenazas.

En el partido del jueves de los play-offs, Vaessen siguió sin ganarse al público de Ámsterdam. Poco después del descanso, respondió a los cánticos y silbidos de la grada aplaudiendo con ironía y sonriendo a la afición del Ajax.