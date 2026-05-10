Imágenes impactantes: Martínez le da un puñetazo en la cara a Brian Brobbey; el VAR no interviene

Imágenes del Manchester United-Sunderland muestran a Lisandro Martínez golpeando con el puño a Brian Brobbey dentro del área sin recibir sanción.

Tras un duelo entre ambos, Brobbey se desmarcó y recibió un pase en profundidad; en ese instante, Martínez le propinó un puñetazo que lo derribó.

El VAR no revisó la acción y el argentino, ya sancionado hace un mes con tres partidos por tirar del pelo a Dominic Calvert-Lewin, siguió en juego.

Ambos coincidieron en el Ajax, donde disputaron 23 partidos y conquistaron dos ligas (2020/21 y 2021/22).

El partido terminó 0-0, con Senne Lammens como figura de los Red Devils gracias a varias atajadas clave.