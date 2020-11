Iker Casillas recuerda su infarto: "Jamás he vuelto a dormir boca abajo por el miedo"

El portero repasa su trayectoria en el programa Colgar las alas de 'Movistar Plus'.

'Colgar las alas' es el nuevo programa de 'Movistar Plus' que repasa la carrera de Iker Casillas. Curiosamente, el primer episodio trató de lo último de gran relevancia que le ha ocurrido al de Móstoles; el infarto sufrido en el 1 de mayo de 2019.

Casillas relata cómo vivió aquel episodio, del que nunca fue consciente de la gravedad de la situación. "El 1 de mayo de 2019 hago lo que hacía todos los días. Salimos a entrenar y tenemos la costumbre de dar dos vueltas al campo. Tengo la sensación durante medio segundo como que te sabe diferente cuando intento coger aire. Cuando voy con el equipo, me noto que me falta el aire. En mi cabeza pienso que es alergia. Luego empiezo a tener otra sensación, que se me oprime el pecho y noto que no puedo respirar. Me tumbo en el suelo y digo que no puedo. Es como estar en una piscina de dos metros, estás en el fondo, quieres salir y no puedes".

"Era una angustia. Cada vez me faltaba más el aire. Cuando íbamos camino del hospital siempre pensé que era algo de la alergia, no pensé que iba a derivar en un infarto. Pregunté a la doctora si me iban a abrir el pecho. Noté el catéter hasta mi pecho y notas como una hormiguita. Hay un momento difícil cuando me metieron el líquido de contraste y le decía al doctor que no aguantaba, que me estaba quemando, pero el doctor me tranquilizó y me dijo que tenía que aguantar 30 segundos", confiesa el portero.

Iker comenta que sufrió mucho miedo y angustia los meses posteriores y que incluso nunca ha vuelto a dormir boca abajo. "Si me pasa el día anterior me pasa en mi casa, si aguantas, no tomas una decisión. Seguramente me habría quedado en el sitio. Jamás he vuelto a dormir boca abajo. Las noches las pasas con angustia y hasta un estornudo es un drama. El doctor me decía, Iker, no te vas a morir. Y hubo un día que ya de la angustia que tenía, dije: mira, me voy a dormir, y si no me despierto pues no me despierto, pero voy a intentar descansar".

Por último, el ex portero habló de cómo fue su recuperación y de la frustración que sintió el primer día. "Salí a pasear una semana después por recomendación del médico y me dijo que sólo diez minutos. Yo le dije que no tenía para empezar con eso. Pero me cansé mucho y llegué desanimado a casa porque te ves débil, flojo. Te ves desprotegido. Me acuerdo que fui a Madrid con el doctor Serratosa y en una sesión de recuperación, cuando me tocó hacer un ejercicio simple de fuerza, lo pasé fatal. Tenía una sensación de resentimiento por dentro descomunal".