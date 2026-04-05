Ihattaren se quedó boquiabierto en el Ajax y elogia al mejor compañero de equipo que ha tenido nunca

Mohamed Ihattaren jugó cedido en el Ajax en 2022, aunque nunca llegó a consolidarse en el equipo. El actual jugador del Fortuna Sittard afirma que, en Ámsterdam, tuvo la oportunidad de compartir campo con el mejor jugador con el que ha jugado.

Ihattaren elogió a Mohammed Kudus el domingo en el programa Goedemorgen Eredivisie. Solo se escucharon palabras positivas, mientras se mostraban imágenes de Kudus lanzando un tiro libre desde fuera del área que se colaba por la escuadra.

«Todo lo que hacía en los entrenamientos y lo fuerte que era con el balón. Y lo fácil que le resultaba girarse. Eso era realmente, realmente fuera de lo normal. Un tipo tan pequeño, pero tan fuerte», elogia Ihattaren a Kudus, que ahora juega en el Tottenham Hotspur.

«Estábamos juntos entre los suplentes en el Ajax. Pero lo que hacía cuando jugaba en el once titular, eso era realmente de otro nivel», el exjugador del Ajax solo guarda buenos recuerdos de su colaboración con Kudus.

Kudus llegó al Ajax a mediados de 2020, tras un traspaso de nueve millones de euros al FC Nordsjælland danés. Tras tres temporadas en Ámsterdam, se produjo su fichaje por más de 40 millones de euros por el West Ham United de la Premier League.

El Tottenham pagó el verano pasado más de 60 millones de euros y le ofreció un contrato de seis años a Kudus. A pesar de todas las ambiciones, el exjugador del Ajax lucha con el club londinense contra el descenso de la Premier League.