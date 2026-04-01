«Ignorantes y racistas»... Yamal estalla de ira tras los cánticos españoles contra los musulmanes

Lamine Yamal, estrella del Barcelona y de la selección española, expresó su enfado por el comportamiento de la afición de «La Roja» en el partido amistoso contra Egipto, disputado ayer martes por la tarde como preparación para el Mundial de 2026.

La selección española no logró la victoria y se conformó con un decepcionante empate a cero ante Egipto, que realizó un partido muy defensivo y aguantó hasta el final para llevarse un resultado positivo antes del Mundial.

Sin embargo, el partido fue testigo de momentos que la prensa española calificó de «vergonzosos», cuando los aficionados españoles lanzaron cánticos ofensivos contra el islam, gritando en más de una ocasión durante el partido: «Quien no salte es musulmán».

La Federación Española de Fútbol, el RCD Espanyol y el Gobierno español condenaron estos comportamientos y abrieron una investigación para sancionar a los infractores.

Yamal publicó un mensaje en sus cuentas de redes sociales en el que expresó su indignación hacia quienes lanzaron esos cánticos, a los que calificó de «ignorantes» y «racistas».

Yamal, que fue sustituido en el descanso, declaró: «Soy musulmán, alabado sea Dios. Ayer se escucharon en el estadio cánticos que decían: “Quien no salte es musulmán”. Sé que esos cánticos iban dirigidos al equipo rival y no a mí personalmente, pero, como musulmán, considero que es un comportamiento irrespetuoso e inaceptable».

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Y añadió: «Soy consciente de que no toda la afición es así, pero a quienes corean este tipo de frases les digo: utilizar la religión como motivo de burla os hace parecer personas ignorantes y racistas».

El astro del Barça continuó: «El fútbol existe para disfrutar y animar, no para ofender a otros por su identidad o sus creencias. Para terminar, doy las gracias a la afición que acudió a apoyarnos, y nos vemos en el Mundial».