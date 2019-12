Icardi igualó una marca goleadora de Neymar

Con el gol que le marcó a los 81 minutos a y selló la victoria por 3-1 en el Stade de la Mosson, Mauro Icardi igualó una marca de Neymar en : el argentino es el primer jugador en convertir seis veces en sus primeros seis partidos como titular disputados en la .

El brasileño había logrado esos números en su arribo al club parisino en 2017. Con este nuevo gol de Icardi, el equipo de Thomas Tuchel completó la remontada como visitante y conservó la ventaja de ocho puntos sobre Olympique de , en lo más alto de la tabla.

6 - Mauro Icardi is the first player to score 6 goals in his first 6 games started in Ligue 1 since Neymar (6 in 2017). Elite. #MHSCPSG pic.twitter.com/DycoxPE9xh