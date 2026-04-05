Ibrahim Hassan: La selección de Egipto supera a todas las árabes... y el comportamiento de la afición española es lamentable

Ibrahim Hassan, director técnico de la selección egipcia, habló sobre los entresijos del empate a cero ante la selección española, y destacó que los Faraones hicieron un gran partido a pesar de las difíciles circunstancias que rodearon el encuentro.

El partido terminó en empate a cero en Barcelona, y antes de eso los Faraones se impusieron por 4-0 a Arabia Saudí en un partido amistoso disputado en Yeda.

Ibrahim Hassan explicó en declaraciones a On Sport que el cuerpo técnico, liderado por Hossam Hassan, se basa en un análisis minucioso de los rivales, y señaló que la selección logró aprovechar los aspectos positivos logrados durante la última concentración, lo que se reflejó en el rendimiento sobre el terreno de juego.

Señaló que los preparativos para los partidos contra Arabia Saudí y España no fueron fáciles, debido a los repetidos cambios en los lugares de alojamiento y a la cancelación del partido contra España en más de una ocasión, antes de que se incluyera en el último momento, lo que supuso una gran presión para el equipo, especialmente al tener que disputar dos partidos difíciles fuera de casa y desplazarse entre ambos.

Insistió en que la selección de Egipto «supera a todas las selecciones árabes», y añadió que todos los rivales buscan conseguir un resultado positivo frente a ella.

Cabe recordar que la selección egipcia ocupa el puesto 29 en la última clasificación de la FIFA y se sitúa en tercera posición a nivel árabe, por detrás de Marruecos (octava) y Argelia (28).

Ibrahim Hassan desveló los entresijos de las negociaciones para disputar partidos amistosos de alto nivel, confirmando que existía un plan para enfrentarse a la selección de Argentina y que las negociaciones estaban a punto de cerrarse, antes de que se estancaran, tras lo cual se acordó el partido contra España, incluso después de confirmarse que se disputaría fuera de Egipto.

Afirmó que el cuerpo técnico de los Faraones recibió algunas ofertas de entrenamiento de otras selecciones, pero pospuso su estudio hasta después del Mundial, porque «los gemelos dan prioridad a la selección de Egipto».

Concluyó sus declaraciones expresando su descontento con el comportamiento de la afición española, afirmando que los silbidos durante el himno nacional egipcio fueron tristes, pero subrayó al mismo tiempo que los jugadores de la selección respondieron en el campo con un gran rendimiento y un resultado positivo, exigiendo el respeto a las banderas y los himnos nacionales de todos los países.

Leer también: Vídeo

| El Solia abre fuego: El Al Ahly no me valoró... y me duele no haberme despedido del público

