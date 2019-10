Ibra no se olvida de Guardiola: "Como entrenador es un fenómeno, pero como hombre..."

En una entrevista para 'La Gazzetta dello Sport', Zlatan Ibrahimovic volvió a mandar un mensaje a Pep Guardiola

Si hay alguien que no suele dejar indiferente a nadie, ese es Zlatan Ibrahimovic. El sueco, ahora en Los Angeles Galaxy, concedió una entrevista a 'La Gazzetta dello Sport', en la que repasó todo tipo de temas, y entre otras cosas, no se olvidó de Pep Guardiola, con el que su relación dista mucho de ser idílica.

"Nunca hubo ningún enfrentamiento, por su culpa. Cuando jugó contra mi equipo, volvía al vestuario al final del partido y él estaba en una habitación esperando a que pasara. En la puerta, uno de sus ayudantes le advirtió: "Ibra se ha ido. Puedes pasar". Nunca entendí el porqué. En la televisión siempre juega duro y cuando hay un encuentro de verdad, se esconde. Como entrenador es un fenómeno, pero como hombre...", describía el de , , , Milan, Inter o .

Que la relación entre ambos en la Ciudad Condal no era buena no era ningún secreto. De hecho, cuando el sueco se marchó con destino a Milán tildó al actual entrenador del de 'filósofo'.

Algo que contrasta con la opinión que guarda el atacante del que fuera su entrenador en el , Jose Mourinho, quien ahora mismo se encuentra sin equipo. "Siempre será The Special One. Tuvo un impacto tremendo en mi carrera. Me encantaría que estuviera de vuelta en los banquillos. En su próxima aventura, triunfará", aseveraba Ibrahimovic.

Tras marcharse de uno de los conjuntos con más prestigio del mundo, se le cuestionó al delantero si se arrepintió de marcharse del Inter. "Sé que me quieres preguntar por el Triplete. Todo el mundo quiere ganar la Champions. Sería tonto si pensara lo contrario. La echo de menos y habría sido un título genial para poner en la estantería pero, en ese momento, quería mas. Pensé que el Barça era la mejor elección. El error fue distorsionar mi juego para tratar de jugar como ellos. No me arrepiento de nada, sólo de eso".

Otro de los temas por los que fue cuestionado Ibrahimovic es sobre Messi y Cristiano. Ambos ya han superado ampliamente la treintena, y mientras que el argentino permanece en el club de toda su vida, el portugués no deja de explorar otras ligas, otros equipos. El sueco fue sincero.

"Veremos donde están cuando tengan mi edad. A los 35 años yo estaba en el United. No fue fácil pero en mi primera temporada ganamos tres títulos, rompiendo las previsiones. No sabes cuantos haters tengo... Admiro a Cristiano. Trabaja muy duro y ha jugado en todas partes pero en italia es diferente. No me sorprende que marque menos que antes. Sobre Leo, ¿qué decir? Tiene un talento único y está en casa. Para mí nunca cambiará de equipo", expresó.

Por otro lado, Ibra afirmó quien es el mejor jugador del planeta en estos momentos según su punto de vista. "Mbappé, al que quiero darle un consejo. El éxito le ha llegado de manera súbita y jovencisimo pero debe saber que siempre tendrá que sudar y tener más hambre que los demás", expresó.

