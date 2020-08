Hurtado y su sueño de "jugar en el Real Madrid": "Me preparo para eso"

El delantero venezolano, que pasó a préstamo por un año a Bragantino, contó que espera llegar un día al club español.

¿Quién no soñó alguna vez con ponerse esa camiseta blanca y ser ovacionado por todo el estadio? Todos los que tuvieron una pelota en sus pies quisieron jugar en los mejores equipos del mundo y tal vez uno de los más representativos sea el . Algunos, claro, tienen más posibilidades que otros gracias al talento. Pero se sabe que la subjetividad de la "calidad" no lo es todo: no siempre llegan los mejores. Por eso, ¿quién podría decirle a Jan Hurtado que nunca podrá pisar el Bernabéu?

"Desde pequeño, desde que me gusta el fútbol, quiero jugar en el Madrid. Estoy preparándome para eso", contó el delantero venezolano en una charla en Radio Rivadavia. Jan, a sus 20 años, tuvo su debut en su país a los 16, antes de pasar a Gimnasia y de que Boca pague cinco millones de dólares a cambio de su pase. Y aunque reconoció que en el Xeneize le fue mal, tendrá una nueva oportunidad en Bragantino, club que pertenece a Red Bull y en el que jugará a préstamo por un año.

"Si uno quiere mejorar, tiene que saber reconocer que a veces se hacen las cosas mal. Ojalá pueda tener más continuidad y demostrar lo que soy", expresó. Él cree que tiene posibilidades de algún día poder vestirse de blanco, ¿y quién se animaría a decirle lo contrario?