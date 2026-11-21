Cómo ver el Hull City vs Brighton & Hove Albion con una VPN

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Previa del partido

Premier League - Jornada 11 22 nov 2026 - 09:00 The MKM Stadium

El Hull City recibe al Brighton & Hove Albion en el MKM Stadium en un partido de la Premier League que enfrenta a un equipo que busca estabilidad con uno de los que atraviesan mejor momento en la competición.

El Hull de Sergej Jakirovic llega a este encuentro sin haber ganado ninguno de sus últimos cuatro partidos de la Premier League, tres de los cuales terminaron en empate. En su compromiso más reciente cayó en casa por 0-1 ante el Arsenal, y el Hull City buscará recuperar el buen momento que, durante un breve periodo al principio de la temporada, le permitió alejarse de la zona de descenso.

El Brighton llega a Hull en plena racha positiva. El equipo de Fabian Hurzeler ocupa la segunda posición de la Premier League con 22 puntos, cinco menos que el líder, el Arsenal, y ha encadenado victorias ante el Brentford y el Manchester City en sus dos últimos partidos de liga.

El Brighton también afronta un calendario cargado en varias competiciones, tras haber vencido al Getafe en la Conference League a principios de este mes. Esa participación continental es un factor que Hurzeler tendrá que tener en cuenta al gestionar las rotaciones de la plantilla durante las próximas semanas.

Luka Vuskovic es una pieza central de la estructura defensiva del Brighton. El internacional croata de 19 años llegó procedente del Tottenham Hotspur en verano y ha sido titular en todos los partidos de la Premier League desde entonces. Sus actuaciones han despertado el interés del Barcelona, el Liverpool y el Real Madrid, aunque el Brighton ha dejado claro que no estudiará ninguna propuesta en enero.

Para el Hull, las bajas por lesión de varios jugadores importantes pondrán a prueba la profundidad de la plantilla de Jakirovic. El equipo local necesitará una actuación disciplinada y compacta para contener a un ataque del Brighton que ha encontrado su ritmo en las últimas semanas.

Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo ver en directo el Hull City vs Brighton & Hove Albion.

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