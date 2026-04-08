La afición del París Saint-Germain se inspiró en un mundo de fantasía para animar a sus jugadores al inicio del partido contra el Liverpool este miércoles en la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones.

Según Foot Mercato, el miércoles el PSG recibió al Liverpool en cuartos de final de la Champions y los hinchas parisinos prepararon una bienvenida especial.

Un grupo de la CUP desplegó una pancarta de Hulk con el lema: “Despierta al Hulk que llevas dentro esta noche”.

El portal francés concluía: «Esperamos que así sea, lo que les daría una gran oportunidad de clasificarse».

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