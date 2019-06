Hugo Sánchez: "La Volpe y su familia deben agradecer a México, les dimos de comer"

Ricardo La Volpe criticó al ex goleador y la respuesta a Hugo ha sido de muy mal gusto

Menuda guerra han montado.Llevan años "a palos" y realmente nadie sabe exactamente cómo y dónde comenzó el "pique" entre La Volpe y Hugo Sánchez. Lo último ha llegado ahora, después de que el argentino haya declarado "nunca tuve problemas con él. Él es difícil. Siempre lo dije y seguiré diciéndolo, él es un ídolo o figura. Abrió el mercado en Europa para los mexicanos, porque antes muchos fueron y no pasó nada. El único que puso al jugador mexicano arriba fue él y fue ídolo o figura. Lo dirigí, tuvimos discusiones. Estaba joven y me hacía 'caritas'" dijo La Volpe. Además, sentenció que Hugo Sánchez "no puede ser buen técnico".

Pues bien, el "manito" Hugo Sánchez no ha tardado en responder a los ataque de LaVolpe. Lo hihzo en el programa 'Fútbol Picante', en ESPN, para contestarcon dureza al actual técnico del . "Si se va a y no gana un título con y que esté presumiendo de ser buen entrenador. ¡Por favor! Con lo que ha perdido. LaVolpe debe darle gracias a de que le hemos dado de comer durante tantísimos años, no solamente a él sino a toda su familia, y ha utilizado un puesto de un mexicano", sentenció Hugo Sánchez.

El argentino concluyó su entrevista diciendo que "en la vida hay que saber perdonar y no ser rencorosos". Y Hugo acabó la suya comentando "de lo que él dice aportar, quítale el 90 por ciento. No ha aportado tanto". Lo suyo es un desafecto histórico que se remonta a comienzos de los años 80 y va camino de ser eterno. Empieza a ser, la vrdad, bastante desagradable.