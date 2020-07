Para Hugo Sánchez, Jiménez llegaría a Juventus si le invita la cena a Cristiano

Hugo considera que una buena relación con el portugués facilitaría un traspaso de Raúl a la Juve.

El nombre de Raúl Jiménez ha sonado mucho en la órbita de la , pues sería una de las opciones del gigante de para reforzar su delantera de cara a la próxima temporada. Aunque esto aún es solamente un rumor, significaría un reto irrechazable para la carrera del mexicano.

Jugar en el cuadro más importante de la y compartir vestidor con una figura como Cristiano Ronaldo se traduce en un desafío que no cualquier futbolista podría cumplir, por lo que Hugo Sánchez ya aconsejó al artillero de los sobre cómo facilitar el traspaso.

El legendario exdelantero del contó en ESPN cuál sería la forma en la que Raúl podría ganarse a CR7: "Tendría que llamarle por teléfono o invitarle una cenita para convencerlo y pedirle que le dé la bendición y decirle que fuera su 'cuate' y si me aceptas voy, si no me evito el viaje y quedarme en ".

Se sabe el peso del astro portugués en el vestidor de la Vecchia Signora, además de que su representante es el mismo que tiene Raúl Alonso y que lo llevó al Wolves. ¿Lograrán estos factores influir en una hipotética transacción?