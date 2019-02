Hugo Sánchez: “América es más grande, pero Pumas es más importante”

El Pentapichichi aceptó que le hubiera gustado retirarse con el cuadro auriazul.

El partido entre Pumas y América del próximo domingo ha comenzado a calentarse y en esta ocasión fue Hugo Sánchez el que realizó polémicas declaraciones, sin importar que jugó en ambos equipos.

“En cuanto a títulos se refiere sí (es más grande América), porque Pumas tiene 7 y América tiene 13, pero una cosa es grandeza por títulos y otra cosa es ser importe. La importancia que yo le doy a Pumas es.... para mí es el equipo más importante por tener la universidad más grande de México y de Latinoamérica y porque es la máxima casa de estudios”, mencionó a ESPN.

El Pentapichichi recordó que tras su exitoso paso por España regresó a México con las Águilas y culpó a la cuadro auriazul por tal situación.

“Luego de 11 años en Europa regresé al equipo que se interesó por mí y que me hizo una oferta económica muy buena, pagarme lo mismo que me pagaba el Real Madrid", manifestó.

Sin embargo, el paso de Hugo por Coapa no fue de lo mejor por circunstancias extra deportivas, situación que lo llevó a dejar el club azulcrema tras sólo una temporada.

“Me fui porque no aguanté la presión de que querían adueñarse de mi imagen. Ellos querían absorber lo que yo ganaba haciendo uso de mi imagen para vender productos de cara a Mundial del 94. Me fui al Rayo Vallecano no por gusto, sino por no aceptar que me humillaran aquí", culminó.