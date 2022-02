Hugo Duro y la polémica del Athletic - Valencia de Copa del Rey: "Es un penalti como un castillo"

Hugo Duro fue protagonista de la ida de las semifinales de Copa del Rey entre su equipo, el Valencia, y el Athletic Club de Bilbao en San Mamés. El jugador del equipo Che, autor del 1-1 definitivo, ha asegurado que Vivian, defensa del cuadro rojiblanco, le hizo un penalti grande "como un castillo" cerca del final del encuentro.

🏆 El valencianismo no puede creer que no se haya pitado penalti de Vivian sobre Hugo Duro. pic.twitter.com/eUmia400Hd — GOAL España (@GoalEspana) February 10, 2022

La gran polémica de la noche en Bilbao llegó en el minuto 90 de partido, cuando reclamó Hugo Duro un penalti. Vivian le ganó por velocidad pero se llevaba por delante al delantero del Valencia cuando trataba de cerrarle el paso. El colegiado interpretaba que el jugador se cruza y no había falta, aunque ni Hugo Duro ni Bordalás pensaban lo mismo...

El protagonista de la acción no se cortó a la hora de analizar la jugada. "No sé si el árbitro no se ha querido complicar, pero es un penalti como un castillo", diría Hugo Duro tras el partido.

"En directo es difícil, incluso para el colegiado", empezó diciendo, por su parte, José Bordalás en declaraciones posteriores al encuentro. "Pero luego lo hemos visto en la televisión y es un penalti clarísimo. No entendemos que el VAR no revise esa acción para ayudar al árbitro, que en el campo no es fácil", sentenció.